Solsona commemora el 28J amb activitats per reivindicar la diversitat a la ruralitat

Solsona i el Solsonès se sumaran un any més a la commemoració del Dia per l’alliberament LGBTIQ+ amb un programa d’activitats obertes a tota la ciutadania els dies 26 i 28 de juny. Amb el lema “Al Solsonès existim: diverses i arrelades”, la iniciativa vol donar visibilitat a la diversitat sexual, afectiva i de gènere i reivindicar la realitat del col·lectiu en l’àmbit rural.
Les activitats començaran el divendres 26 amb l’espectacle familiar de titelles Blauró, a càrrec de La Boia Teatre. La proposta, adreçada a infants a partir de 3 anys i a les seves famílies, es representarà a dos quarts de set de la tarda a la biblioteca Carles Morató. Mitjançant els colors i el llenguatge dels titelles i els contes, l’espectacle convida a reflexionar sobre les etiquetes i la identitat personal a partir de la història d’un tren que arriba a un poble que només coneix dos colors.
La jornada central de la commemoració, però, serà el diumenge 28, coincidint amb el Dia per l’alliberament LGBTIQ+. El programa s’obrirà a les onze del matí davant l’Ajuntament de Solsona amb l’acte institucional. Tot seguit, una cercavila amb La Percuteria recorrerà el trajecte fins a la plaça de Sant Isidre.
Taula rodona a la plaça de Sant Isidre
En aquest espai, a partir de tres quarts de dotze, hi haurà la taula rodona titulada “Experiències LGBTIQ+ a la ruralitat”, un espai de conversa per compartir vivències i reflexions sobre la diversitat sexual i de gènere fora dels grans nuclis urbans. Hi participaran Jordi Coch, tècnic del projecte Comunitats Rurals Queer; Pau Vilà, ramader i activista trans; Rosa Vilalta Sobirana, ramadera vinculada al projecte Casalot de Camps i membre de Bolleres de Manresa, Mar Ibáñez Uró, noia trans, estudiant de ramaderia i defensora del món rural, i una representant del Grup de Famílies LGBTIQ+ del Solsonès.
La programació del 28J continuarà a la una del migdia amb el concert del grup manresà Run Out i es clourà amb un vermut popular i ambient musical a càrrec de la branca dels trucs de l’AEiG Pare Claret de Solsona.
Un servei de referència a la comarca
Amb motiu de la commemoració del 28J, les institucions locals organitzadores recorden que el Solsonès disposa des de l’any 2018 del Servei d’Atenció Integral (SAI) LGBTI+, un recurs públic que ofereix informació, orientació, acompanyament i assessorament en matèria de diversitat sexual, afectiva i de gènere.
Ubicat al Consell Comarcal del Solsonès, el SAI s’adreça al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals, a les seves famílies i a l’entorn. S’hi pot contactar per telèfon, al 621410216, o bé per correu electrònic a saisolsones@elsolsones.cat.
Durant l’any 2025, el SAI va atendre 15 persones. Entre les consultes més habituals hi ha els tràmits de canvi de nom a la targeta sanitària, les demandes d’informació i acompanyament i les situacions vinculades a la violència LGBTIQfòbica. En aquest període també s’ha consolidat el Grup de Famílies LGBTIQ+ del Solsonès i s’ha posat en marxa el primer Grup de Joves LGBTIQ+ de la comarca.
La programació per commemorar el 28J és organitzada pel Servei d’Atenció Integral (SAI) del Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret.