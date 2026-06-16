Manresa celebrarà l'Orgull LGTBI+ amb xerrades, activitats juvenils i una festa al Casino

L'Ajuntament de Manresa ha programat diverses activitats per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. Les propostes, adreçades a diferents públics, tenen l'objectiu de promoure la visibilització, la sensibilització i el respecte envers la diversitat afectiva, sexual i de gènere.
La programació s'allargarà entre el 18 de juny i el 3 de juliol i combinarà espais de reflexió, activitats de lleure i una festa oberta a tota la ciutadania.
Una xerrada sobre diversitat familiar obrirà els actes
La primera activitat tindrà lloc el dijous 18 de juny a les 6 de la tarda a la sala de reunions del Centre Cultural el Casino. Sota el títol Compartint vivències de la diversitat familiar, la sessió vol oferir un espai d'informació i debat sobre les diferents realitats familiars.
La proposta, organitzada conjuntament amb el Consell Comarcal del Bages, abordarà qüestions com la diversitat familiar en la criança, les identitats no binàries o els reptes que afronten les famílies LGTBI+. Hi participaran l'educador social Anuk Alegre Tudela i la presidenta de Famílies LGTBI (FLG), Carla Álvarez Moreno.
L'activitat requereix inscripció prèvia i disposarà de servei de canguratge per a infants majors de tres anys, sempre que s'assoleixi el nombre mínim d'inscrits.
Un bingo musical per a joves
La programació continuarà el divendres 26 de juny amb la penjada de la bandera irisada al balcó principal de l'Ajuntament. Aquella mateixa tarda, a les 6, l'Espai Joan Amades - Oficina Jove del Bages acollirà el Bingo musical amb Orgull.
L'activitat, adreçada a joves d'entre 15 i 25 anys, combinarà el format tradicional del bingo amb la música i pretén oferir un espai de trobada, relació i convivència per a joves LGTBI+.
Festa oberta a tota la ciutadania
Els actes culminaran el divendres 3 de juliol amb la celebració de Manresa Orgullosa, una festa oberta a tota la ciutadania que es farà al Pati del Casino a partir de les 8 del vespre.
La vetllada comptarà amb les actuacions de la DJ local Nurk, les artistes drag Karla Show i Caballotafagmer, i una sessió musical del DJ Hal9000. El plat fort de la nit serà el concert de Svetlana, una de les formacions més destacades de l'escena musical queer actual, que presentarà un espectacle que combina música, performance i reivindicació.
La festa finalitzarà cap a la una de la matinada i continuarà posteriorment a la sala El Sielu.