El Cor de Teies celebrarà els seus 10 anys amb un sopar-concert el dia de Sant Joan

El Cor de Teies iniciarà la celebració del seu desè aniversari el pròxim 24 de juny amb un sopar-concert a la plaça Gran U d'Octubre de Santpedor. La proposta, que coincideix amb la tradicional actuació de Sant Joan, vol anar més enllà del format habitual de concert i convertir-se en una trobada per compartir vivències i recordar la trajectòria de la formació.
Una vetllada per celebrar una dècada de música
L'acte començarà a 2/4 de 8 del vespre i reunirà les integrants actuals del cor amb dones que n'han format part al llarg dels seus deu anys d'història. Durant el sopar-concert es podran escoltar cançons vinculades als diferents projectes artístics que la formació ha desenvolupat des de la seva creació, així com moments d'improvisació.
El Cor de Teies, dirigit per Marc Reguant, està format per una trentena de dones de Santpedor i poblacions veïnes. L'entitat ha preparat aquesta proposta com a primer acte commemoratiu d'un aniversari que tindrà continuïtat durant els pròxims mesos.
Els tiquets per participar en el sopar-concert tenen un preu de 16 euros i es poden adquirir a la vermuteria El Mussol i a l'Estanc de Santpedor. El menú inclourà pa amb tomàquet i embotits, beguda i postres. L'activitat compta amb el suport de l'Ajuntament de Santpedor i de la Diputació de Barcelona.
Una trajectòria marcada per projectes temàtics
Des de la seva fundació, la primavera del 2016, el Cor de Teies ha impulsat espectacles propis al voltant de diferents temàtiques. Entre les seves produccions destaquen Foc, Aigua, Dones, Arrels, Sons de Lluna, Flors, A recer i Kintsugi, aquest últim estrenat l'any passat amb textos d'Olga Molina Jiménez i música d'Anaïs Vila.
Al llarg d'aquesta dècada, la formació també ha participat en nombroses iniciatives culturals i festivals del territori i ha compartit escenari amb artistes com Guillem Roma, Celeste Alías o Joan Isaac. Aquest 2026 ha participat igualment en els espectacles Odd Jackson, amb Odd Trio, i Les dones de la nova cançó, impulsat per Ca la Naïta.
Un documental culminarà la commemoració
La programació del desè aniversari continuarà al novembre amb l'estrena d'un documental que actualment es troba en fase de producció. El treball audiovisual repassarà la història del cor, la seva evolució artística i els valors que han definit la formació durant aquests anys.
El Cor de Teies va rebre l'any 2024 el Premi Maria Casajuana, atorgat per ERC Manresa i el Jovent Republicà, en reconeixement a la seva trajectòria i a la implicació de les dones que en formen part en la vida cultural i social del territori.