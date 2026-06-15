La Festa Major Infantil de Sant Joan estrena la cançó i el videoclip del Xat-1

La Festa Major Infantil (FMI) de Sant Joan de Vilatorrada arribarà els dies 19, 20 i 21 de juny amb un programa ple de novetats. Entre les principals estrenes hi ha la cançó oficial del Xat-1, acompanyada d'un videoclip i una coreografia pensada perquè infants i famílies la puguin ballar conjuntament durant les activitats festives.
Una edició marcada per les novetats
Sota el lema La cultura batega, viu-la al carrer, la 37a edició de la Festa Major Infantil presentarà diverses propostes noves amb l'objectiu de reforçar el caràcter participatiu i familiar de la celebració.
La principal novetat serà la cançó del Xat-1, el personatge incorporat a la festa l'any passat, que estrena tema musical propi, videoclip i coreografia oficial. La peça vol convertir-se en un dels elements identificatius d'aquesta edició i implicar els participants en una experiència compartida de música i ball.
A més, la festa incorporarà la nova Banda de la FMI, que actuarà conjuntament amb la coral infantil de l'Escola de Música per interpretar la nova cançó del Xat-1.
Tres dies d'activitats
La programació arrencarà el divendres 19 de juny amb la tradicional cercavila de colors, que sortirà des de diferents punts del municipi segons les franges d'edat i confluirà al Mas Llobet per assistir a l'espectacle inaugural, titulat El Xat-1 convoca els megabytes. Posteriorment, els participants es dirigiran fins a la plaça Major, on hi haurà una pluja de confeti i una sessió de ball disco.
L'endemà, dissabte 20 de juny, serà el torn del Correfoc Infantil, que enguany incorporarà novetats tant en l'espectacle d'inici com en el de cloenda. La jornada començarà amb un Holi Festival, una ensabonada i una ruixada, i culminarà al Parc Catalunya amb l'espectacle El país del foc.
Finalment, diumenge 21 de juny, el Parc Catalunya concentrarà tallers, activitats familiars, una trobada de capgrossos i la tradicional Fireta de la FMI. La cloenda anirà a càrrec de l'Aula d'Arts de Carrer amb un espectacle que l'organització anuncia com la gran sorpresa d'aquesta edició.
Cultura popular i participació
L'organització destaca que la Festa Major Infantil manté l'aposta per la cultura popular, la participació comunitària i la transmissió de valors com el respecte, l'amistat, l'empatia i la tolerància.
La celebració tornarà a comptar amb espais pensats per a tota la família i amb la implicació de nombrosos voluntaris, entitats i col·laboradors que fan possible una de les cites més emblemàtiques del calendari festiu de Sant Joan de Vilatorrada.