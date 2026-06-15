Castellbell viurà una revetlla de Sant Joan amb sopar popular i ball fins a la matinada

Castellbell i el Vilar tornarà a celebrar la revetlla de Sant Joan amb una festa popular a la Bauma el pròxim 23 de juny. La proposta combinarà gastronomia, música i ambient festiu en una vetllada oberta al veïnat que s'allargarà fins a la matinada.
Sopar popular a l'aparcament de la Bauma
La celebració tindrà lloc a l'aparcament de la Bauma i començarà a 2/4 de 10 del vespre amb un sopar a la fresca. El menú inclourà botifarra amb mongetes, cansalada, beguda, coca i cava.
Els tiquets tenen un preu de 13 euros i es poden adquirir anticipadament a l'estanc Cal Misto de la Bauma.
Música i ball fins a les 3 de la matinada
Després del sopar, la festa continuarà amb una sessió de ball disco a càrrec de DJ Mirabet. L'organització preveu mantenir el servei de bar obert fins a les 3 de la matinada perquè els assistents puguin allargar la celebració de la nit més curta de l'any.
La revetlla combinarà així els elements tradicionals de la festa amb una proposta musical pensada per a tots els públics.
Sorteig d'una espatlla ibèrica
Una de les novetats de la vetllada serà el sorteig d'una espatlla ibèrica entre totes les persones que hagin adquirit el seu tiquet per al sopar. Cada entrada servirà automàticament per participar en la rifa.
Organització compartida
La revetlla està organitzada per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar i els Amics de l'Església de la Bauma, que impulsen aquesta celebració amb l'objectiu de fomentar la convivència i la participació al barri durant una de les festes més arrelades del calendari popular català.