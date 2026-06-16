Cineclub Manresa clourà el seu 70è aniversari amb jazz i cinema a la Plana de l'Om

Cineclub Manresa posarà el punt final a la celebració del seu 70è aniversari amb una proposta que unirà música i cinema. L'acte tindrà lloc el proper diumenge 21 de juny a l'Espai Plana de l'Om i inclourà un concert del trio de jazz The Moonrivers i la projecció de la pel·lícula Deseando amar.
L'entitat arriba a aquesta efemèride consolidada com el segon cineclub més antic de Catalunya amb activitat ininterrompuda des de la seva fundació, l'any 1955. Només el Cineclub de l'Associació Cultural de Granollers, amb 75 anys d'història, supera la trajectòria de l'entitat manresana.
Un concert amb bandes sonores de cinema
La cloenda de l'aniversari començarà amb una actuació d'uns cinquanta minuts a càrrec de The Moonrivers, una formació integrada pels músics Dick Them (contrabaix), Roger Mir (saxo) i Jaume Vilaseca (teclats).
El trio presentarà un repertori basat en melodies de bandes sonores de pel·lícules de diferents èpoques, reinterpretades des del llenguatge del jazz i amb espai per a la improvisació. La formació és coneguda per les seves actuacions periòdiques al cinema Mooby Gran Sarrià de Barcelona, on combina música en directe amb projeccions cinematogràfiques.
Projecció de Deseando amar
Després del concert, els assistents podran veure Deseando amar (In the Mood for Love), considerada una de les obres més destacades del director hongkonguès Wong Kar-Wai. Estrenada l'any 2000, la pel·lícula narra la relació entre un home i una dona que es van apropant mentre descobreixen les absències de les seves respectives parelles.
L'acte començarà a 2/4 de 7 de la tarda a l'Espai Plana de l'Om. Les entrades tenen un preu de cinc euros, mentre que els abonats de Cineclub Manresa hi podran accedir gratuïtament. Les localitats ja es poden adquirir a través del web del Kursaal.