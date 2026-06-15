El Museu del Barroc estrenarà Vespres al Museu amb música i experiències nocturnes

El Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya estrenarà aquest estiu el cicle Vespres al Museu, una nova proposta cultural que combinarà música, patrimoni i experiències sensorials en quatre vetllades programades els dies 25 i 26 de juny i 2 i 3 de juliol. La iniciativa vol obrir els espais del museu durant les nits d'estiu i oferir noves maneres de descobrir l'equipament i el seu patrimoni.
Quatre nits per descobrir el museu des d'una altra perspectiva
La primera edició de Vespres al Museu arrencarà el dijous 25 de juny a 2/4 de 9 del vespre al claustre del museu amb l'actuació de L'arannà, el duet format per Anna Sala i Lara Magrinyà. El grup presentarà l'espectacle Turmarí, una proposta que combina electrònica i folklore inspirada en els contes de Mercè Rodoreda i en la tradició popular d'Eivissa.
L'endemà, divendres 26 de juny, el protagonisme serà per a Tasta la nit barroca, una experiència que permetrà descobrir el Museu del Barroc de Catalunya en horari nocturn. La proposta inclourà una visita guiada per diferents espais de l'equipament, entre els quals el mirador i l'escala històrica, habitualment menys accessibles al públic.
La vetllada culminarà amb una degustació de plats inspirats en la gastronomia barroca i un tast de vins de la Denominació d'Origen Pla de Bages al claustre del museu.
Astrio i La Tendresa completaran la programació
La segona setmana del cicle començarà el dijous 2 de juliol amb el retorn als escenaris d'Astrio, que presentarà el seu nou treball discogràfic Latin Lovers. La banda oferirà un concert al claustre on es combinaran influències de l'electrònica, el rock, el jazz i la psicodèlia.
El cicle es tancarà divendres 3 de juliol amb una proposta musical de petit format a l'interior del Museu del Barroc. L'Ensamble La Tendresa, integrat per Èlia Casanova, Belisana Ruiz i Carolina Egüez, presentarà Quan l'amor canta, un recorregut musical que uneix poesia, cançons i danses dels segles XVI i XVII.
El repertori posarà especial atenció a la tradició catalana i hispànica, sense deixar de banda les influències italianes que van donar origen a les primeres òperes.
Concerts gratuïts i activitats amb entrada
Els dos concerts programats al claustre, els de L'arannà i Astrio, seran gratuïts i comptaran amb servei de barra gestionat per la cerveseria manresana The Goats Alternative Project.
Per la seva banda, l'activitat Tasta la nit barroca i el concert de l'Ensamble La Tendresa tindran un preu de 15 euros per assistent. Les entrades ja es poden adquirir a través del web del Museu del Barroc, on també es pot consultar tota la programació detallada.
Una aposta per dinamitzar les nits d'estiu
Amb aquest nou cicle, el Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya busca convertir els seus espais en un punt de trobada cultural durant les nits d'estiu, oferint una programació que combina patrimoni, música i gastronomia en un entorn singular.
La iniciativa està impulsada pel Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya i compta amb l'organització de l'Ajuntament de Manresa i de Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires.