Guixers evoca Josep Casas Selga, un alcalde que va dirigir amb recursos mínims

L’Ajuntament de Guixers ha recordat amb motiu del seu traspàs aquest dimarts a Josep Casas Selga, qui va assumir la responsabilitat d’alcalde durant dos anys a partir d’un dissabte de juny del 1978. Conegut popularment com "El Nogueres", en Josep va deixar una empremta de proximitat, rectitud i dedicació —tant amb la seva família com amb el poble. En Josep explicava, "amb la senzillesa i l'honestedat que el caracteritzaven, com n'era de dura la tasca de governar un municipi amb tan pocs recursos.” El seu tarannà humil i la implicació constant van fer que fos una figura valorada i reconeguda entre els habitants del municipi.
Les dificultats d’administrar amb recursos escassos
Durant el seu temps al capdavant del consistori ,Josep Casas Selga
feia paleses les mancances amb què havia de bregar l’ajuntament. “Recordava que, moltes vegades, l’Ajuntament només disposava d’una aixada i una pala per tapar els forats dels camins.” Aquesta afirmació il·lustra un període on l’esforç personal, la voluntat col·lectiva i el servei públic tenien més pes que els mitjans físics. Les limitacions eren palpables. Tot i així, l’actitud constructiva i l’interès general van marcar el desenvolupament local.
El so de l’acordió diatònic que Casas tocava, així com aquelles notes anomenades per alguns "La Polca del Nogueres", ressonen avui com homenatge a la figura d’en Josep. Aquesta melodia recull les arrels, la manera d’entendre la vida i la memòria viva que perdura entre els qui el van conèixer. "Que les manxes del diatònic mantinguin actiu el seu record i siguin, per sempre, mostra d’una trajectòria dedicada a la família, al poble i a la seva gent.", ha reblat l'ajuntament de Guixers.