Guixers aplica protocols per contenir el risc d’incendis agrícoles i urbans

L’Ajuntament de Guixers ha publicat en un ban un conjunt d’indicacions pensades per prevenir incendis i millorar l’autoprotecció tant als espais urbans com a les construccions solitàries que es troben a terrenys cerealístics. Després d’anys en què diversos punts de Catalunya han patit episodis d’incendis agrícoles, el consistori adverteix sobre l’exposició dels nuclis habitats i edificis de tot tipus a situacions de perill potencial. L’alcalde, Jordi Selga, posa èmfasi en aquelles edificacions connectades directament amb terres de conreu herbaci, especialment cerealístics, perquè la rapidesa de propagació del foc en aquestes àrees esdevé notable.
Mesures orientades a la prevenció d’incendis per a la població i el sector agrari
En l’exercici de les seves competències, l’Ajuntament trasllada als veïns i a la pagesia un seguit d’actuacions prioritàries. D’entrada, aconsella segar els camps que confronten amb àrees urbanes o construccions aïllades com a acció inicial. També proposa passar-hi dues vegades la grada o eines equivalents a les zones collides que toquin edificacions, juntament amb una tercera passada extra al límit de la parcel·la, sense tenir en compte si la palla ha estat embalada o triturada, per evitar la continuïtat vegetal. Així mateix, cal recollir o picar la palla en els camps pròxims als nuclis habitats o a edificacions i executar una passada addicional a l’entorn dels camps que s’han segat, sobretot si es troben al costat d’àrees forestals o a prop d’elements com carreteres, línies fèrries o estructures semblants.
Finalitat i vigència de les actuacions proposades
Aquest conjunt de recomanacions busca reduir la probabilitat d’incendis, protegir la col·lectivitat i, si la situació ho reclama, facilitar el treball dels serveis d’extinció. El ban es mantindrà vigent mentre persisteixi el risc, restin camps pendents d’actuació o fins que s’emetin noves instruccions oficials. L’alcalde, Jordi Selga Feixas
, subscriu l’acord.