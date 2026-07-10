Un dipòsit d’aigües pluvials, la pujada de l’institut i sistemes d’ombra en patis escolars, entre les propostes finalistes dels pressupostos participatius de Solsona

Els pressupostos participatius de Solsona 2026-2027 ja tenen les 12 propostes finalistes. Les encapçalen, per puntuació, la construcció d’un dipòsit de recollida d’aigües pluvials, l’arranjament de la vorera a l’anomenada pujada de l’institut i la creació de zones d’ombra la patis escolars del Vinyet i Setelsis.
Un taller dut a terme el 17 de juny a la sala cultural de l’Ajuntament, dinamitzat per la consultora Neòpolis, va servir per prioritzar els projectes que passaran a la fase final del procés, en què la ciutadania votarà les actuacions que s’han d’executar amb 100.000 euros.
Durant l’estiu, els serveis tècnics municipals estan definint l’abast i elaboren el pressupost de cadascuna de les propostes abans de la votació, que es preveu programar per a l’octubre.
En el darrer taller, obert a tothom, hi van prendre part deu persones de perfils diversos, algunes a títol particular i d’altres en representació d’entitats locals. En total, van valorar les 47 aportacions ciutadanes considerades vàlides durant la primera fase del procés. Mitjançant una dinàmica participativa de grup, es van puntuar col·lectivament totes les iniciatives fins a obtenir-ne la classificació definitiva.
La proposta més ben valorada planteja construir un dipòsit de recollida d’aigües pluvials, sense concretar-ne el lloc, que permeti reutilitzar l’aigua per a diferents usos municipals, com la neteja de paviments i el reg de jardins, espais verds i el camp de futbol.
La segona proposta recupera una iniciativa que ja va arribar a la fase final dels pressupostos participatius de l’any passat, però que no va resultar escollida: la instal·lació d'una pèrgola per generar ombra al pati de l’escola El Vinyet. En tercer lloc, empatada en puntuació, també repeteix una proposta de l’any passat: la construcció d’una vorera al carrer de Pere Màrtir Colomés, conegut popularment com a pujada de l’institut, per crear un itinerari segur per als vianants. A continuació, hi ha la instal·lació d’un sistema d'ombreig mitjançant tendals al pati de l’escola Setelsis amb la voluntat de crear-hi un refugi climàtic per als infants.
Intervencions a l’entorn del riu Negre
Les tres propostes següents, també amb la mateixa puntuació, tenen com a denominador comú la millora i la posada en valor de l’entorn del riu Negre. Una planteja una intervenció ambiental per potenciar-ne el valor ecològic i educatiu entre les basses naturalitzades de l’estació depuradora i el parc de la Mare de la Font; una altra proposa reconstruir els trams més malmesos dels murs de pedra seca i millorar el drenatge del camí, i la tercera aposta per posar en valor el patrimoni hidràulic i cultural vinculat a l'aigua amb un projecte de senyalització interpretativa i senderisme cultural.
La vuitena proposta consisteix a completar la vorera en un tram de l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre, a tocar de la pujada del Seminari, per millorar-ne l’accessibilitat. En novè lloc, amb el mateix grau de prioritat, hi ha la instal·lació d’una pèrgola tèxtil també per crear zones d’ombra al parc infantil del carrer del Turb, a la Creu de Sant Joan (Cissa).
Millores del paviment
Completen la relació d’accions finalistes tres iniciatives empatades en puntuació: la millora de l’accessibilitat dels passos de vianants i l’eliminació de barreres arquitectòniques –una altra proposta que ja va arribar a la votació final en l’edició anterior dels pressupostos participatius–; la substitució dels panots més deteriorats en voreres crítiques i amb pendent per paviments antilliscants en punts estratègics del municipi, i l’arranjament dels vials més malmesos mitjançant reg asfàltic, prioritzant les actuacions segons criteris tècnics, en carrers com Sant Agustí, Joaquim Blume, Salvador Espriu i l’avinguda dels Trabucaires o en camins del Vinyet.
Durant l’estiu, els serveis tècnics municipals treballaran en la definició tècnica i el pressupost de cadascuna d’aquestes propostes. Aquesta informació es farà pública abans de la votació, que s’habilitarà en línia i presencialment a la tardor. Hi podran participar totes les persones empadronades a Solsona que tinguin 16 anys o més.
Les 12 idees finalistes dels pressupostos participatius de Solsona es poden consultar al portal de participació ciutadana de l’Ajuntament: https://participa.ajsolsona.cat/pressupostos-participatius/1.