Quinze empreses de Lleida tanquen la cinquena edició d’Accelera el Creixement a Solsona

La cinquena edició del programa Accelera el Creixement, coordinat per Pimec Lleida i la Diputació de Lleida, ha arribat al seu final al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, situat a Solsona. 15 són les empreses que han participat, procedents de set comarques, i totes han rebut el diploma que acredita la seva participació. La jornada ha sumat una visita per les instal·lacions del HUB Forestal del CTFC, a més d’una conferència titulada 'Del talent individual a l’èxit col·lectiu', dirigida per Oriol Montanyà Vilalta, doctor en Economia i Empresa i sènior lecturer a la UPF Barcelona School of Management. L’acte ha facilitat l’intercanvi d’experiències, observació directa de projectes d’innovació i una trobada entre empreses i institucions del territori, obrint espais de col·laboració.
L’acte ha reunit el president de Pimec Lleida, Borja Solans, que ha expressat: "el valor de l’Accelera el Creixement no és el diploma que avui reben les empreses, sinó tot el treball que hi ha al darrere per definir un pla de creixement i convertir-lo en un pla d’acció". També ha remarcat: "les pimes que decideixen aturar-se, analitzar el seu negoci i identificar les seves palanques de creixement són les que estan millor preparades per afrontar els reptes del futur". Solans ha fet referència a la col·laboració entre l’entitat i la Diputació de Lleida: "ha permès que 75 pimes d’11 comarques hagin passat pel programa en cinc edicions, i que al setembre en comencem la sisena". En relació a l’actual situació econòmica, ha apuntat: "en un context d’incertesa i transformació constant, és imprescindible continuar prenent decisions i apostant per la innovació, la digitalització i el talent per guanyar competitivitat". Finalment, Solans s’ha referit a la necessitat de formació continuada i de mantenir la capacitat d’adaptació davant els canvis de mercat, assenyalant aquests factors com a elements essencials perquè les pimes puguin sobreviure i progressar dins d’un entorn marcat per l’exigència i la globalització.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha posat de relleu: "arribar a la cinquena edició i haver acompanyat ja 75 empreses és la millor prova que aquest programa respon a una necessitat real del nostre teixit econòmic". Ha afegit: "la millor política de desenvolupament econòmic és aquella que dona confiança a les persones perquè facin créixer els seus projectes" i ha continuat: "cada vegada que una empresa decideix créixer, també fa créixer Lleida, perquè cada nou lloc de treball, cada nova inversió i cada nou mercat obert són una oportunitat per al conjunt del territori". Talarn també ha subratllat la importància de mantenir una xarxa d’empreses sòlida i arrelada, capaç de contribuir tant a la generació de riquesa local com al desenvolupament sostenible.
Els participants d’aquesta cinquena edició inclouen Alt Urgell Fibra, de la Seu d’Urgell; Cafès Batalla 2000, de Lleida; Càrniques del Pla, de Mollerussa; Farinera La Segarra, de Maldà; Farratges Nabau, de Linyola; Geosilva Projectes, d’Olius; Imperia Capital Gest-La Piemontesa, de Lleida; L4 Tech, de Lleida; Lleure Quàlia, de Tàrrega; Ribero SAT, de Gerb; Rosinach Industrial, de Juneda; SAT BEPA-Olimpfruit, de Seròs; Timberlab, de Lleida; Use It Software, de Lleida, i Wood4You Talarn, de Bellvís. En aquest grup es troben des d’empreses de l’àmbit alimentari fins a firmes tecnològiques, així com serveis i producció agrícola, il·lustrant la diversitat i pluralitat de perfils empresarials a la demarcació.
Durant el programa, les empreses han abordat qüestions centrals per impulsar el seu creixement: estratègia, innovació, digitalització, comercialització, internacionalització, gestió de persones, sostenibilitat i augment de la competitivitat. L’acompanyament ha inclòs assessorament especialitzat, sessions de treball, mentoratge i suport individual, tot orientat a facilitar que les pimes guanyin dimensió i reforcin el seu model de negoci, afrontant els desafiaments futurs amb més solidesa. Aquest model fomenta l’aprenentatge col·lectiu i l’intercanvi entre els participants, creant vincles i xarxes de suport que es mantenen després de finalitzar el programa.