Arrenca el dispositiu d'informadors ambientals al Solsonès per garantir un ús responsable dels rius i espais naturals

La Ribera Salada és un dels punts on la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Ambient destina aquest estiu un dispositiu d'informadors ambientals -gestionat per l'empresa pública Tragsa- perquè puguin garantir un ús responsable dels espais naturals que presenten una afluència elevada de visitants. En concret, al Solsonès s'hi destinen vuit informadors -4 a la Ribera Salada i 4 a Aigua d'Ora-, mentre que a tota la Catalunya Central la xifra d'informadors per la campanya d'estiu s'enfila fins als 26 i s'inclouen punts com la riera de Merlès, el pantà de la Baells, Santa Càndida o el Salt de Sallent.
Entre les funcions que fa el personal informador hi ha l'acollida i orientació dels visitants, la difusió de les normes i bones pràctiques, la regulació dels accessos i aparcaments, així com la recollida de dades per millorar la gestió dels espais. Al pont del Clop, un dels punts on es concentren més banyistes de la Ribera Salada, durant els caps de setmana hi ha una parella fixa d'informadors. Una de les informadores és la Laia Pisa i explica que una de les principals problemàtiques amb què es troben és l'aparcament. Detalla que els aparcaments s'omplen ràpidament i la gent prova de deixar el vehicle en llocs on no està permès.
Altres problemàtiques on fan incidència els informadors és en el fet de portar sempre els gossos lligats o en què cal recollir tots els residus generats abans d'abandonar l'espai. També informen de la prohibició de fer foc i d'acampar a la zona. El dispositiu d'informadors de la campanya d'estiu s'allargarà fins a mitjans de setembre i algunes zones també en tindran un per a la temporada de tardor.
El pont del Clop, punt d'atracció de banyistes
La Ribera Salada és un riu que recorre el Solsonès, neix al nord de la comarca i acaba desembocant al riu Segre. Al llarg del riu hi ha diverses zones de bany, però una de les més concorregudes és al pont del Clop, un punt on el riu s'eixampla i hi ha una gran esplanada que la converteixen en una mena de platja d'interior.
Aprofitant les elevades temperatures, desenes de persones s'han desplaçat aquest diumenge fins aquest punt per buscar refugi i passar el dia. És el cas de la Verónica, veïna de Terrassa, que ha anat a passar el dia al pont del Clop amb la seva família. "M'encanta, s'hi està molt bé, l'aigua està molt fresqueta i estem molt a gust", ha explicat en declaracions a l'ACN. És el mateix cas de la Laura, veïna de Tàrrega, que fa un temps va visitar la zona amb uns amics i aquest diumenge ha decidit passar-hi el dia amb la família. "Està molt bé perquè els nens petits es poden banyar i podem portar els gossos", ha relatat.
D'altres opten per passar-hi només unes hores, com el David, veí de Solsona, que s'hi ha desplaçat amb la seva família. La proximitat de Solsona amb la Ribera Salada fa que el David i la seva família vagin sovint a banyar-se a la Ribera Salada a l'estiu. Explica que des de fa un temps hi ha més restriccions, sobretot amb els aparcaments, i això fa que hagin de "matinar" per poder trobar un lloc. "Ens sembla molt bé que es controli, però ens ho posen una mica complicat perquè hem de matinar molt, però ens hi haurem d'acostumar", ha expressat resignat. Creu que és important que es vetlli per la preservació del medi ambient i lamenta que molts cops es troben amb gent que llança burilles o plàstics.