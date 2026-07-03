Solsona dona el tret de sortida a la 96a Festa de Sant Cristòfol amb accions per transportistes i veïnat

La ciutat de Solsona es disposa a acollir la 96a Festa de Sant Cristòfol el proper cap de setmana, 11 i 12 de juliol, fruit de la col·laboració entre la "Comissió de Festes de Sant Cristòfol" i "El Gremi de Transportistes de Solsona". L'acte se centra en la tradició del patró dels conductors, mantenint el lligam històric i esdevenint punt de trobada tant per professionals del transport com per residents locals. El calendari d'enguany recull propostes de caire festiu i religiós al llarg de dissabte i diumenge, obrint la participació a tota la població i fent visible el paper del sector del transport.
Programa d’activitats del cap de setmana
Dissabte a la nit, la Plaça del Camp s'omplirà a partir de les 22.30 h amb l'actuació de Marc Anglarill, qui presentarà diverses peces de ball i versions musicals. Si la pluja fa acte de presència, l'organització desplaçarà l'acte a la Sala Polivalent. Diumenge, a les 9 h, tindrà lloc l'esmorzar habitual per a "xofers" al bar Dimoa, obert a qualsevol persona amb tiquet adquirit prèviament mitjançant Joanet, Sito o Oscar. A continuació, a les 11 h, s'ha programat la missa a la Catedral dedicada a Sant Cristòfol, seguida de la benedicció de medalles.
Benedicció de vehicles i homenatge al transport
El punt final arribarà a les 12 h amb la benedicció dels vehicles a la Plaça del Camp. En aquesta ocasió, s'ha designat Francisco Rodríguez Castañeda com a pendonista d'honor, una figura reservada a persones amb vinculació directa amb el transport que han donat impuls a la festa al llarg dels anys. L'Orquestra Patinfanjàs aportarà l'acompanyament musical. L'organització fa una crida a la participació i al gaudi d'aquest esdeveniment que es manté com una cita destacada dins del calendari festiu local.