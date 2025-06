Així és com la Flama del Canigó es distribueix per Catalunya per encendre els focs de Sant Joan

La Flama del Canigó simbolitza l'inici dels focs de Sant Joan, una tradició arrelada als Països Catalans que té el foc com a element central i que celebra el solstici d'estiu. Aquesta festa ha evolucionat amb el temps i representa un element clau de cohesió social i identitat col·lectiva.

Aquest any la celebració es farà el pròxim 23 de juny, la Flama del Canigó iniciarà el seu descens des del cim i, com és tradició, es repartirà pel territori, arribant a Mallorca i el País Valencià, partint tant del Coll d’Ares com dels Masos, seguint múltiples rutes i itineraris diversos.

Enguany, a conseqüència de les limitacions d’accés al cim, només un nombre reduït de persones hi podrà pujar. Per aquest motiu, i aprofitant que al Coll d’Ares s’hi celebra habitualment l’arribada i la difusió de la flama, es repetirà la fórmula de l’any anterior: es garantirà que la flama hi sigui a primera hora i s’hi organitzaran activitats al llarg del dia. L’arribada està prevista cap a les 6.30 h del matí.

Diverses zones del territori compten amb recorreguts per fer arribar la Flama del Canigó a centenars de municipis, combinant tradició, relleus i activitats culturals.