Les 15 coses que mai hauries de fer durant la revetlla de Sant Joan: alguna et sorprendrà

La revetlla de Sant Joan és, sense dubte, la festa que dona per inaugurada la temporada estival. Famílies i grups d'amics es troben per celebrar la temporada de vacances i brinden amb cava mentre mosseguen un bon tros de coca. Els petards i les fogueres són també un dels grans atractius de la revetlla. Tot i així, poden jugar males passades. Sovint pensem que ho tenim tot control·lat, però molts desconeixen les 15 coses que no s'han de fer durant la nit de Sant Joan per reduir riscos.

Les 15 coses que no hem de fer per Sant Joan

A continuació us donem quinze consells senzills que us ajudaran a tenir una revetlla de Sant Joan més tranquil·la.

No us fiqueu cap article pirotècnic a la butxaca, es poden encendre i explotar-vos a sobre. Si un article falla quan l'encens, no el toquis fins que no hagin passat 30 minuts. Millor deixar-lo en remull per inutilitzar-lo. Per tenir temps suficient per apartar-te, mira d'encendre el petard per l'extrem de la metxa. No llencis coets, globus o artefactes amb foc a menys de 500 metres del bosc. Tot i les pluges, podries provocar un incendi forestal. No posis la cara ni cap part del cos per sobre dels articles pirotècnics encesos. Si ho fas, podries patir cremades greus o accidents oculars. Si al teu carrer es llancen focs d'artifici, tanca les portes i finestres de casa per evitar el risc que es cremi. Les candeles romanes no les agafis amb la mà: s'han de fixar en un forat o test amb terra per no cremar-nos quan no tinguin mànec especial. No fiquis trons en totxanes o ampolles. Quan exploten fan metralla que surt de manera incontrolada. No tallis el tro final d'una traca. Si explota fora, podria fer mal. Si vols tirar un coet volador, no l'agafis amb la mà; tira'l sempre des d'un suport preparat per a l'ocasió. No et despistis amb les rodes d'artifici: cal fixar-les bé per evitar que cremin incontroladament. No compris els petards i els productes pirotècnics en establiments no autoritzats. No deixis roba estesa al terrat o terrassa; les guspires dels coets podrien cremar-la. No facis cap foguera sense autorització. No llencis bidons, llaunes o esprais a les fogueres, poden explotar. Evita tirar-hi pneumàtics i plàstics.

Un cop acabada la festa: consells per recollir i gestionar els residus pirotècnics

Quan la revetlla s’acaba i la música s’esvaeix, arriba el moment de fer net. És una tasca potser poc lluïda, però essencial per tancar la nit amb el mateix respecte amb què l’hem començada. Recollir els residus no només és una qüestió de civisme, sinó també de seguretat i de responsabilitat ambiental. A continuació et compartim algunes pautes senzilles per fer-ho bé: