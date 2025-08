Falcons per espantar gavines, l'estratègia dels hotels a primera línia de mar

Pareix part d'un espectacle d'aus, però la realitat és molt diferent. Al vídeo gravat per betevé a l'Hotel W de la Barceloneta, a primera línia de mar, mostra com un falcó i el seu falconer passejant baix el sol per la terrassa de la piscina de l'edifici. Des de fora pareixeria que estan preparant-se per un espectacle d'aus per emocionar als turistes que prefereixen la piscina a la massificació de la platja que tenen just davant. Però la realitat és que només la presència d'aquest falcó ja té un objectiu dins del recinte: espantar les gavines perquè no molestin els clients.

Una iniciativa molt enginyosa i efectiva, ja que, pels voltants no es veu cap gavina, fet que estranya, ja que les zones costaneres són l'hàbitat natural d'aquests animals que, durant les temporades d'estiu, visiten els hotels a primera línia buscant menjar que els turistes deixen a la vista en les terrasses de les piscines.

Un servei a l'alça

Encara que paregui una estratègia innovadora, la realitat és que recórrer a determinades espècies d'animals per espantar altres o per evitar plagues no és una opció tan estranya. De fet, el dels falcons és un servei cada cop més sol·licitat als hotels i establiments propers a la platja i al port per proporcionar una experiència sense inconvenients als clients.

L'objectiu d'aquest mètode no és caçar les gavines, sinó espantar-les perquè no envaeixen el territori on està el falcó, que és una au rapinyaire.

Hotels de primera línia de mar a Barcelona contracten falcons per espantar les gavines.



Un equip de @beteve ha captat un falconer a l'Hotel W



🔗https://t.co/MImVElhThf pic.twitter.com/Boks6o4rIp — btv notícies (@btvnoticies) August 3, 2025

Altres proves amb falcons: el Camp Nou

L'Ajuntament de Barcelona ja va utilitzar aquest mètode el març del 2024 a través d'una prova pilot per foragitar coloms mitjançant l'ús de falconeria. L'actuació es va dur a terme al barri de les Corts, concretament als voltants del Camp Nou, als Jardins de Bacardí i als de la Maternitat.

La prova va durar sis setmanes i, amb l'ajuda d'especialistes, van recopilar dades dels horaris dels coloms, característiques dels grups, presència en abeuradors o alimentadors i sobre el seu descans per poder posar en marxa l'estratègia amb els falcons.