Lleida prova un mètode insòlit per fer fora coloms

Durant aquest mes de juny, una àliga Harris sobrevolarà la rambla de Ferran i el carrer Doctora Castells amb la missió de dissuadir coloms, tudons i estornells de niar als arbres de la zona. L’Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest mètode de control natural com a part d’un pla pilot que busca reduir les molèsties i danys que aquests ocells generen en l’espai públic.

El consistori aposta així per l’ús de rapinyaires en entorns urbans, una pràctica que també inclou l'establiment de nius artificials a l’entorn de la Seu Vella i l’Hospital Arnau de Vilanova per fomentar la presència de falcons. Aquests polls, criats en captivitat i alliberats mitjançant el sistema anomenat hacking, haurien d’instal·lar-se de forma estable i contribuir a regular les poblacions d’ocells.

El pla, liderat per la regidoria de Sostenibilitat, combina accions de caràcter dissuasiu, com vols rasants i curts de l’àliga, amb altres mesures com la retirada de nius en èpoques de posta, l’ús puntual de pirotècnia suau o sons molestos en zones d’elevada pernoctació. També es preveuen accions cinegètiques en col·laboració amb el Cos d’Agents Rurals.

L'alcalde Fèlix Larrosa ha subratllat que el repte principal és controlar l’augment de tudons, alhora que es mantenen les accions per reduir la població de coloms. Això inclou revisar edificis on nien, instar els propietaris a col·locar mesures preventives i ampliar el nombre de gàbies de captura controlada.

A més, la Paeria desplegarà campanyes per desincentivar l’alimentació d’aquests animals i implicar la ciutadania i les comunitats de veïns. Tot plegat forma part d’una estratègia a llarg termini que s’estendrà fins al 2030 i que ja ha començat amb actuacions intensives sobre edificis i la retirada de nius. De cara a l’any vinent, es preveu licitar un contracte específic per gestionar totes aquestes tasques de manera continuada, amb avaluació periòdica dels resultats.