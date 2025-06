Els Bombers i els Agents Rurals alerten d’un estiu amb un alt perill d’incendis agrícoles a la plana de Lleida, a causa de la gran quantitat de vegetació acumulada després d’una primavera excepcionalment plujosa. Tot i que aquestes precipitacions han afavorit una molt bona collita tant en secà com en regadiu, també han provocat un creixement intens dels herbassars, que podrien afavorir la propagació del foc durant les tasques de sega del cereal.

Les autoritats temen que es repeteixin situacions com les viscudes els anys 2006 i 2009, amb múltiples incendis associats a la recol·lecció. Davant aquest escenari, el cap dels Agents Rurals a Lleida, Llorenç Ricou, ha demanat als pagesos que llaurin franges de protecció un cop acabada la sega, per evitar la propagació del foc cap a zones boscoses o infraestructures properes.

Els Agents Rurals valoren positivament la col·laboració del sector agrari, que en la seva majoria compleix amb l’exigència de disposar de mitjans d’extinció amb aigua per actuar amb rapidesa en cas que les màquines desencadenin un foc. L’inspector Joan Josep Bellostas, cap de la regió d’Emergències dels Bombers a Lleida, ha destacat que les incidències s’han reduït els darrers anys i ha recordat la importància d’aturar l’activitat en moments de temperatures extremes, tal com estableix el pla Alfa en els seus nivells 3 i 4.

L’operatiu especial de la campanya de la sega va començar l’1 de juny i s’allargarà fins al 31 d’agost. A més del Cos d’Agents Rurals, hi participen el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF), les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) els caps de setmana, i com a novetat d’aquest any, la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos d’Esquadra.

L’actuació combina tasques de vigilància per garantir el compliment de la normativa i una part divulgativa per conscienciar sobre les mesures de prevenció. Segons Ricou, el 75% dels pagesos inspeccionats l’any passat complien amb les obligacions establertes.