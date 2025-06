Lleida projecta 27.000 nous habitatges per al futur creixement de la ciutat

El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lleida, que marca l’horitzó fins al 2050, està dissenyat per adaptar-se a una ciutat que el govern local preveu que arribarà als 180.000 habitants. Aquesta planificació vol donar resposta a les necessitats de creixement i desenvolupament urbanístic dels pròxims anys.

Aquest dilluns, l’alcalde Fèlix Larrosa ha presentat els punts principals de l’avanç del POUM, que es debatrà al ple del juliol. Tot i això, no està previst que s’aprovi inicialment fins a l’any vinent, deixant temps per a la discussió i possible modificació del document.

El pla inclou la construcció de fins a 27.214 nous habitatges, un 63% més que la demanda actual. També contempla importants canvis com el trasllat de la presó, l’ampliació dels Camps Elisis i la transformació dels Mangraners d’àrea empresarial a residencial.