Les millors revetlles de Sant Joan 2025 a Catalunya

La revetlla de Sant Joan és una de les nits més màgiques i esperades de l'any a Catalunya. Coneguda com la nit del foc, la música i les festes a l'aire lliure, aquesta celebració marca l'arribada del solstici d’estiu i combina tradicions paganes amb elements populars arrelats a la cultura catalana. Tot i compartir una mateixa essència festiva, cada racó del país viu la revetlla amb particularitats pròpies: des de les espectaculars fogueres a les places de pobles de muntanya, fins als castells de foc i concerts multitudinaris a les ciutats i a la costa.

Aquest article fa un recorregut per diversos indrets de Catalunya per descobrir com es viu aquesta nit tan especial, plena de llum, música i rituals que uneixen generacions. Aquí tens les millors revetlles de Sant Joan per aquest 2025.

Revetlla de Sant Joan a Tarragona i Reus

Les ciutats de Tarragona i Reus es preparen per viure amb intensitat la revetlla de Sant Joan. Entre altres activitats programades, a Tarragona el dia 23 de juny comença amb l’arribada de la Flama del Canigó, portada des del cim per la Colla de Diables Voramar del Serrallo, la Víbria i el Ball d’en Serrallonga, que la distribueixen pels diferents barris de la ciutat. La jornada es viu amb cercaviles, espectacles de foc, actes populars i concerts a la plaça Corsini, on la flama encén la gran foguera que dona pas a una nit festiva plena de música, tradició i cultura.

Revetlla de Sant Joan a Osona i el Lluçanès

La Flama del Canigó arribarà el vespre del 23 de juny a múltiples municipis d’Osona i el Lluçanès, encapçalada enguany per les Fúries d’Ausa a Vic i amb novetats com l’arribada anticipada i la participació dels alumnes de primària; els actes inclouen cercaviles, lectura de manifestos, enceses populars i concerts, emfatitzant la unió cultural i simbòlica al voltant del solstici d’estiu.

Revetlla de Sant Joan a Lleida

La revetlla de Sant Joan torna a encendre els carrers i places dels barris de Lleida: Bordeta, Cappont, Magraners, Secà de Sant Pere, Pardinyes i Balàfia ja preparen les tradicionals fogueres, sopars a la fresca i activitats comunitàries per donar la benvinguda a l’estiu amb foc, música i germanor. La Flama arriba a la plaça de la Paeria, on després de la lectura del manifest, es lliurarà a les diferents entitats i barris de la ciutat perquè l’utilitzin per encendre les seves fogueres.

Les Falles d'Isil

I és que per Sant Joan hi ha un poble del nord del país que té una tradició molt especial. Es tracta de les Falles d'Isil, una festa que se celebra en aquest petit poble del Pallars Sobirà. Es tracta d'una celebració que va ser declara com a Festa Patrimonial d'Interès Nacional i també Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO -juntament amb 63 pobles més de Catalunya, Aragó, França i Andorra per les seves festes de solstici d'estiu-.

Revetlles lliures de petards

I si no ets dels que t'agrada gaudir de la festa amb soroll i petards, també hi ha opcions per a tu: a Manresa, Collserola o Valldoreix trobaràs propostes sense pirotècnia. També hi ha càmpings lliures de petards, propostes respectuoses i compromeses amb el benestar de totes les persones i animals.