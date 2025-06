Sant Joan 2025 a la Garrotxa: les millors revetlles, fogueres i activitats

La Garrotxa ja ho té tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan i donar el tret de sortida a l'estiu. Aquesta festa se celebra des de temps ancestrals pels volts del solstici d'estiu i en els països de tradició cristiana aquesta data coincideix amb el naixement de Sant Joan Baptista. A Catalunya és una celebració que es caracteritza pels petards, la coca tradicional, els petards i les fogueres, però aquesta festivitat també se celebra en altres llocs dels Països Catalans de maneres ben diverses.

A la Garrotxa, les festes de la revetlla arribaran a la majoria dels municipis i a NacióGarrotxa fem un recull de la programació prevista a Olot i també de les activitats més destacades de la resta de la comarca.

Sant Joan 2025 a Olot

Olot celebrarà la nit d'aquest 23 al 24 de juny la revetlla de Sant Joan i l’arribada de la Flama del Canigó, el foc amb el qual s'encenen bona part de les fogueres de Catalunya. Enguany, la flama arribarà a la capital de la Garrotxa volts de les 17:30 hores a la plaça del Carme on començarà la cercavila de la Flama fins al Firal. Tot seguit, a les 18:30 hores al Firal s'encendrà el peveter, el recipient on es posa la flama i es lliuraran els fanalets des d'on es repartirà la flama per la resta de municipis de la comarca i barris de la ciutat. A més, està previst que es faci un discurs per donar principi a la celebració.

L'Ajuntament, a través dels canals institucionals, ha recordat la prohibició de l'ús de petards de tercera categoria (F3) com trons, traques xineses, voladors i coets dins del nucli urbà. A més, es demana i recomana no utilitzar petards voladors ni coets en cap cas i, sobretot, a menys de 500 metres de zones boscoses.

Activitats destacades a la Garrotxa

La Flama del Canigó arribarà a la comarca de la Garrotxa per dues vies diferents. D'una banda, resseguirà el recorregut del riu Fluvià des de la Vall de Bianya fins a Besalú i l'altra mostra de la flama, també des de Bianya, arribarà a Olot per continuar cap a Les Preses, la Vall d’en Bas i la Vall d’Hostoles.

A les Preses la revetlla de Sant Joan tindrà lloc al local social del Bosc de la Tosca a partir de les 19:30, quan arribi la flama al municipi. Tot seguit s'encendrà la foguera del poble i es farà un piscolabis popular. Pel que fa a Besalú la flama arribarà als volts de les 19 hores a la plaça de la Llibertat, amb l'ajuda de voluntaris del municipi, i tot seguit es llegirà un manifest. La foguera s'encendrà a les 23:45 al Pont Medieval i s'oferirà coca de Sant Joan i moscatell a tothom.

A la Vall de Bianya la festa començarà a les 16 hores al centre cívic Hostalnou de Bianya on es rebrà la flama. Aquesta activitat, que vol aplegar gent de totes les edats l'organitza Òmnium Girona i té per objectiu fomentar les tradicions catalanes i la cohesió del poble. A Sant Joan d'Hostoles la celebració catalana coincideix amb la Festa Major del municipi. El dia 23 de 10 a 13 hores tindrà lloc una festa infantil i a les 18 hores arribarà la Flama del Canigó. Tot seguit a les 22:30 hores hi haurà l'espectacle "Dones d'aigua" i uns focs artificials per il·luminar la nit. Per acabar, també hi haurà l'actuació de Liberty, "la petita gran orquestra".

A Santa Pau la Flama arribarà al poble a les 20:15 al mirador de Can Pauet. A continuació, a les 21 hores es farà el sopar de germanor on aquells qui hi vulguin anar hauran de dur el menjar de casa. La nit estarà amenitzada per la música del grup Bros Brothers, que faran un concert a partir de les 23 hores.