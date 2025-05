Reclamen a Incasòl que adquireixi 23 pisos protegits de Caixabank a Olot

L'Ajuntament d'Olot i el Sindicat de Llogateres reclamen que un bloc de 23 pisos protegits que són propietat de Caixabank passin a mans de l'Incasòl. Es tracta d'uns habitatges situats entre la carretera de Riudaura i el carrer Bernat Metge que l'entitat financera ja no té l'obligació de mantenir el lloguer social i que ha començat a vendre a privats. Des del consistori demanen diàleg entre Caixabank i el Govern, per tal que el bloc passi a mans de l'Incasòl i es mantingui el lloguer a una comunitat "molt arrelada" . El Sindicat de Llogateres s'ha concentrat davant del consistori just abans del ple ordinari, en el qual s'ha aprovat, sense cap vot en contra, una moció a favor que els pisos passin a mans del Govern.

En Mohammed Sylla fa set anys que viu amb la seva família en un pis de la carretera Riudaura 45-47 d'Olot. Es tracta d'un immoble petit, de poc més de 50 metres quadrats i que "té moltes deficiències". En Mohammed, la seva dona i els seus fills van accedir en aquest habitatge, propietat de Caixabank, amb un lloguer social. El contracte, però, se'ls acaba el 2026 i ara la família es troba que l'entitat financera no els renova el lloguer i només els ofereix la possibilitat de comprar el pis, amb un descompte del preu de mercat que "no és suficient" per a en Mohammed.

Caixabank va poder construir aquest bloc fa uns 25 anys "beneficiant-se de moltes ajudes públiques", però ara el banc no té l'obligació de mantenir el lloguer social i vol vendre els immobles. En total hi ha 21 veïns afectats que, un cop s'acabi el contracte de lloguer, "es quedaran al carrer" si no compren el pis al preu que els proposa el banc.

Per això, el Sindicat de Llogateres i l'Ajuntament d'Olot han demanat a l'Incasòl i a Caixabank que dialoguin per tal que sigui el Govern qui passi a gestionar els immobles i mantingui així el lloguer social als veïns. Per fer palesa aquesta postura, en el ple d'aquest dijous s'ha aprovat una moció impulsada per la CUP, per donar suport als veïns i al fet que l'institut català del sòl passi a ser el propietari dels pisos.

En concret, divuit dels dinou regidors han votat a favor i només Vox s'ha abstingut, que ha reclamat que Caixabank ofereixi crèdits sense interès als veïns afectats per comprar els pisos. El regidor d'Habitatge de l'Ajuntament d'Olot, Jordi Güell, ha reconegut que la situació els "preocupa" i ha recordat les dificultats que tenen les famílies de la capital de la Garrotxa per accedir a un habitatge, pels preus del mercat de lloguer actual. A més, Güell ha destacat que es tracta d'una comunitat que mai ha generat cap conflicte i espera que la situació "es resolgui, per evitar el patiment dels veïns afectats", que són majoritàriament famílies vulnerables.

Protesta abans del ple

Just abans del ple d'aquest dijous 22 de maig, una trentena de persones convocades pel sindicat de Llogateres s'han concentrat amb alguns dels afectats, just davant de l'Ajuntament per donar suport als veïns. Un dels portaveus del Sindicat de Llogateres, Aldo Reverte, diu que "cal seguir lluitant" i ha revelat que en els pròxims dies faran una assemblea amb els afectats per proposar una vaga de lloguers "si no canvia la situació". Reverte explica que la iniciativa només tirarà endavant "sempre que tots hi estiguin a favor" i diu que "tot i que el que fa Caixabank és legal, les famílies tenen dret a viure en un lloc digne i a un preu raonable". Bona part dels concentrats han entrat al ple i han aplaudit un cop la moció s’ha aprovat.

A més, des del Sindicat de Llogateres han recordat que hi ha dos procediments judicials en marxa en relació amb aquest bloc. Un per les "clàusules abusives" que Caixabank ha imposat durant els anys de lloguer i l’altre pel cobrament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) als veïns per part de l'entitat. "En realitat no pagues els 400 euros de lloguer, et cobren 80 euros més de l’IBI i altres despeses que ho fan inassequible. Demanem que ens mantinguin el lloguer i que no ens obliguin a pagar milers d’euros per un pis que no està en bon estat", ha reblat en Mohammed Sylla.