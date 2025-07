La campanya de Garrotxa Sense Fum alerta sobre els nivells d'exposició infantil al tabac

Del 26 al 31 de maig, durant la Setmana Sense Fum, la Comissió Garrotxa Sense Fum va engegar una campanya exploratòria a tots els centres de salut de la comarca per conèixer la concentració de cotinina a l’orina en infants d’entre 0 i 14 anys i, per tant, saber si aquestes criatures estan exposades al tabac.

El professional de la salut els oferia la possibilitat de prendre una mostra d’orina amb l’objectiu de fer-la analitzar posteriorment per conèixer la concentració de cotinina. Aquesta prova serveix per detectar si el nen o nena està exposat al fum ambiental del tabac, sovint perquè conviu en un entorn fumador. La cotinina és el metabòlit de la nicotina, és a dir, la substància en què el cos transforma la nicotina per poder eliminar-la.

Es van recollir 55 mostres de menors de 15 anys que durant aquells dies van apropar-se als centres de salut de comarca, tant a l’Hospital com als centres d’atenció primària, entre els quals hi ha els EAP d’Olot i de Besalú, adscrits a l’ICS Girona.

D’aquestes mostres, el 13,8 % han presentat nivells positius de cotinina, cosa que vol dir que tenen una exposició rellevant al tabac. Són dades que dupliquen les estimacions de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) que publica periòdicament el Departament de Salut, on el percentatge de menors de 15 anys exposat al fum ambiental del tabac a casa és d'un 7%.

Accions per revertir la situació

Després de saber-ne els resultats la comissió s'ha posat en contacte els seus equips de pediatria de l’atenció primària per poder-ne fer seguiment dels casos particulars. A més, s'ha compartit material a les famílies per evitar l’exposició al fum del tabac i se’ls oferiran diferents recursos per deixar de fumar a les que estiguin interessades.

A banda d'aquesta campanya, la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa (PEHSU) també porta a terme el full verd respiratori a la primera visita de la consulta de pneumologia pediàtrica. Es tracta d'una consulta que pretén analitzar les possibles conseqüències respiratòries derivades de factors mediambientals o de l'entorn de l'infant.

Aquesta consulta es va començar a fer a l'hospital d'Olot l'abril del 2024 i durant aquest primer any s'han atès 59 infants. D'aquests, al voltant d'un 50% s'acaben derivant a la consulta de pneumologia per exposició al tabac. La Comissió Garrotxa sense Fum està formada per professionals de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'Institut Català de la Salut (ICS).

A través dels equips d'atenció primària d'Olot i Besalú, i farmacèutics de les oficines de farmàcia, un equip multidisciplinari treballa conjuntament amb l'objectiu de reduir el consum de tabac entre la població garrotxina. De fet, a l'hospital d’Olot hi ha una consulta específica amb una infermera referent en deshabituació tabàquica i, als centres d’atenció primària, també compten amb referents de tabac per ajudar a tothom qui vulgui deixar de fumar.