Ni cigarretes ni vapejadors: la nova llei antitabac ho prohibeix tot

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha avançat aquest dimarts que la futura llei antitabac que impulsa el seu executiu impedirà que s'usin vapejadors als mateixos espais on estarà prohibit fumar com, per exemple, les terrasses de bars i restaurants, parades d'autobús, vehicles d'ús laboral, instal·lacions escolars, universitàries o piscines col·lectives.

"Els espais lliures de fum inclouran el tabac convencional, els vapejadors i el tabac escalfat", ha dit a la comissió de Sanitat de la cambra baixa. Segons García, "no hi ha cap evidència científica que acrediti que l'ús de dispositius alternatius al tabac convencional redueixi l'addicció al tabaquisme", i sigui el que sigui que s'inhala, "continua essent nociu".

Per això, segons García, la nova llei "equipararà la regulació de les cigarretes electròniques al tabac tradicional". L'objectiu, ha afegit la ministra, és "tancar una de les llacunes que la indústria ha aprofitat per captar nous consumidors". "El 2030 i 2040 volem arribar a una generació lliure de fums", ha dit.

A més, segons García, el Ministeri també treballa en una regulació sobre els gustos "tòxics" dels vapejadors. Ha posat com a exemple el gust de menta. Considera que l'ús d'aquest tipus de gustos respon a "una estratègia per atraure consumidors joves".

La nova llei se sotmetrà a audiència pública en les pròximes setmanes abans de tornar al Consell de Ministres i desembarcar al Congrés dels Diputats aquest mateix 2025.

L'avís de García arriba després que el desembre passat la Comissió Europea demanés prohibir fumar tabac i cigarretes electròniques en espais a l'aire lliure com les terrasses de bars i restaurants per "protegir" la ciutadania -i en particular joves i infants- dels efectes nocius d’aquests. Basant-se en els últims informes publicats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la Comissió assenyala que l'ús tant del tabac com de les cigarretes electròniques pot derivar en el desenvolupament de malalties respiratòries i cardiovasculars "significatives" i alerta que el seu ús entre els joves tendeix a l'alça.

Canvi de rumb de les tabaqueres

Les administracions catalanes, espanyoles i europees estan endurint les regulacions i la fiscalitat entorn del tabac per reduir-ne el consum. El tabaquisme és encara el principal factor de risc de càncer i de malalties cardiovasculars al país. Davant d'aquesta situació, les tabaqueres fa anys que van iniciar un canvi de rumb: deixar de centrar-se en les cigarretes per posar el focus en les "alternatives sense fum".