Augmenta la participació en les activitats educatives d’Olot i la Garrotxa

Els centres educatius d’Olot i la Garrotxa han incrementat enguany la seva participació en el programa de Recursos Educatius, una iniciativa gestionada per l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot amb el suport del Consell Comarcal de la Garrotxa. El curs passat s’han registrat 1.748 activitats executades, repartides entre 201 propostes diferents, amb la participació de 46 centres educatius i un total de 45.227 interaccions d’alumnes, de les quals 38.436 han tingut lloc als centres d’Olot.

El catàleg de Recursos Educatius té com a objectiu oferir activitats complementàries a l’horari lectiu que aborden temes com la diversitat, els drets, l’entorn natural i social, la salut o la comunicació, entre d’altres. Les activitats, que poden ser xerrades, tallers, obres de teatre, visites guiades o jocs. Les imparteixen professionals que s'hi dediquen, entitats, serveis i empreses del territori. D'aquesta manera es vol apropar els centres educatius a persones referents en diferents àrees del coneixement i de l’experiència, i, al mateix temps, introduir diferents visions, metodologies i temàtiques interessants per a la formació de l’alumnat.

El programa en xifres

Una de les principals novetats del curs ha estat la millora del sistema de gestió mitjançant una nova pàgina web, que permet filtrar les activitats per temàtica, curs i tipus. Aquesta eina ha estat ben valorada pel professorat: un 77 % la considera una millora respecte al sistema anterior i un 73 % afirma consultar-la sovint.

Pel que fa a la valoració general del programa, el retorn ha estat molt positiu. Un 84 % dels enquestats considera que l’oferta és bona o molt bona i de qualitat, i un 87% puntua el servei amb una nota d’entre 8 i 10. A més, el 99 % considera important mantenir aquest recurs i destaca la seva utilitat per a la tasca educativa.

El catàleg de Recursos Educatius per al curs 2025-2026 ja està disponible a la nova web, i l’Ajuntament d’Olot anima els equips docents a fer-ne ús per continuar apropant l’alumnat a aquestes experiències educatives vinculades al territori. Totes les peticions dels centres educatius se centralitzen a l’Àrea de Cultura i Educació que gestiona i coordina els horaris i les reserves amb els diferents proveïdors. L’oferta dels Recursos Educatius es fa amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Garrotxa.