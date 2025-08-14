Com sol·licitar l'allotjament de lloguer per a estudiants d'Olot?

L’Ajuntament d’Olot ofereix 4 habitatges i 8 habitacions de lloguer amb espais comuns compartits perquè puguin fer-ne ús els estudiants majors de 18 anys que cursin una formació en algun dels centres educatius de la ciutat durant el curs 2025-2026. Les sol·licituds estaran obertes des del 13 fins al 29 d’agost.
La Junta de Govern Local del passat 10 de juliol va aprovar inicialment les bases per al procés d’adjudicació dels pisos, que estan situats al carrer dels Sastres. D’aquesta manera el Consistori dona resposta a les necessitats expressades per l’alumnat i direccions dels centres educatius, l’alta demanda existent en aquest àmbit i, alhora, vol ser una forma de reactivació econòmica i ocupació temporal aprofitant aquests espais i sumant en el Projecte de Regeneració del Nucli Antic d’Olot.
L'oferta de pisos públics
Es tracta de 12 habitacions totalment equipades, 4 d’ells d’una sola habitació i 4 de dues habitacions amb espais comuns compartits. Els contractes són de 10 mesos, cobrint així tot el curs acadèmic 2025-2026.
Pel que fa a les seves característiques, van des dels 39,97 fins als 81,58 m² amb preus de lloguer d’entre 206 i 490€, donant compliment a la normativa vigent dels contractes de lloguer d’habitatge en zones tensionades, com és el cas d’Olot.
Requisits per sol·licitar-los
L’elecció dels llogaters es farà mitjançant sorteig públic, que es durà a terme el dia 10 de setembre a les 12.00 hores al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Olot. Alhora, es crearà una llista d’espera que també s’ordenarà per sorteig. Per poder participar en aquest procés i fer la sol·licitud cal ser major de 18 anys, estar matriculat en el curs acadèmic 2025-2026 a qualsevol dels centres educatius del municipi i disposar d’ingressos mínims.
Com sol·licitar-ho?
Es poden fer arribar les peticions de forma telemàtica mitjançant instància genèrica de l’Ajuntament d’Olot juntament amb sol·licitud degudament formalitzada mitjançant certificat digital (sol·licitant i avaladors, en el seu cas) i documentació requerida o presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, ubicada al Passeig Ramon Guillamet, 2.
Un cop rebudes totes les sol·licituds es publicarà una llista d’admesos i exclosos i, posteriorment, es determinaran els nous inquilins i inquilines a través d’un sorteig públic. Les persones admeses que no hagin sigut seleccionades en el sorteig per determinar els llogaters, formaran part d’unes llistes d’espera que també s’ordenaran per sorteig.