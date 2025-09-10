Comença el nou curs escolar a Olot

Un cop han acabat les Festes del Tura, aquest dimecres 10 de setembre ha començat un nou curs escolar als centres educatius d’Olot. Les aules d’infantil i primària acolliran un total de 3.225 alumnes, mentre que a l’ESO se n’hi incorporaran 2.405. Pel que fa a les Escoles Bressol Municipals, enguany iniciaran el curs 230 infants, una xifra que arriba als 329 sumant-hi la Llar d’Infants de Sant Roc. El curs acabarà el 19 de juny de 2025 i inclourà les vacances habituals de Nadal i Setmana Santa, així com quatre dies de lliure disposició, que seran el 31 d’octubre, 13 de febrer, 16 de febrer i 4 de maig.
Pel que fa a I3, aquest curs 2025-2026 hi començaran un total de 316 alumnes. A primer d’ESO s’hi incorporaran 555 estudiants, mentre que 210 iniciaran el Batxillerat. En relació amb els ensenyaments postobligatoris, Olot comptarà enguany amb 340 alumnes als Cicles Formatius de Grau Mitjà i 405 als de Grau Superior. A més, 210 estudiants començaran un PFI, un PTT o un IFE.
Com a novetat, aquest curs Olot comptarà amb dos cicles de Formació Professional Bàsica impartits en dos centres de la ciutat, una incorporació que enriqueix i diversifica l’oferta formativa disponible.
Des de l’Àrea de Cultura i Educació, aquest curs el Servei de Recursos Educatius proposa 200 activitats diferents pensades per als centres escolars de la ciutat per a ser un complement educatiu.
Un nou curs per continuar garantint oportunitats
En aquest nou curs escolar, el consistori d'Olot continua apostant per projectes i serveis que permetin ampliar l'oferta educativa, tant en quantitat com en qualitat. D'una banda, entre les iniciatives destacades del Pla Educatiu d’Entorn (PEE), enguany hi trobem els Tallers d’Estudi Assistit, el Rodajoc, l’Orientolot i el Cataolot.
Des de l’Oficina Jove i del Servei d’Orientació en l’Àmbit Comunitari (SOAC) també s'ofereixen recursos com l’assessorament sobre beques, l’acompanyament personalitzat a joves a partir dels 16 anys, cursos de català, convalidació d’estudis i la derivació cap a serveis i recursos per a joves que han quedat fora del sistema educatiu reglat.
Entre d'altres, també es continuarà duent a terme el Consell dels Infants i es reforçarà el paper del Consell Escolar Municipal. Finalment, des de l'Ajuntament recorden que l’Escola Municipal de Música encara té obertes les matrícules durant aquest setembre.