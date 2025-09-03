Olot reduirà la intensitat de la música, els llums i les atraccions per les Festes del Tura

El dilluns 8 i dimarts 9 de setembre a la tarda, el recinte firal d’Olot reduirà la intensitat de la música, els llums de les atraccions, així ho ha anunciat l'Ajuntament a través dels canals institucionals. Aquesta mesura vol afavorir un ambient sense sorolls inesperats amb l'objectiu de millorar el benestar de les persones amb altes sensibilitats. A la cercavila d’inici de festes, un tram del carrer Verge del Portal també hi haurà una zona de baixos estímuls, sense música, i on els membres de la faràndula ballaran més lentament.
El 5 de setembre comença l'edició de les Festes del Tura 2025 i, coincidint amb la celebració de la Festa Major d’Olot, també es posa en marxa l’espai d’atraccions al recinte firal d’Olot que estarà obert fins al 9 de setembre. D'acord amb la línia iniciada dels últims anys, l’Ajuntament d’Olot i l’Àrea de Festes conjuntament amb TEA Garrotxa, la Coordinadora de Persones amb Diversitat Funcional de la Garrotxa i el suport dels firaires, s'ha acordat que dilluns 8 i dimarts 9 de setembre es farà una franja horària de baixos estímuls.
A partir de les 16 hores de la tarda i fins a les 20:30 hores del vespre, han informat, les atraccions reduiran els estímuls visuals i auditius de les parades i les atraccions.
Cercavila inclusiva
La faràndula olotina també ha previst un tram pensat per a persones amb altes sensibilitats. El divendres 5 de setembre a les 17:45 hores, la Cercavila d’inici de les Festes del Tura disposarà d'un espai amb els estímuls reduïts des del carrer Verge del Portal passant per la plaça del Conill fins a l’entrada de la plaça Campdenmàs.
L'equip de Festes de l’Ajuntament d’Olot també ha previst zones reservades a tocar dels escenaris de la plaça Major i el Firal, especialment dirigides a persones amb diversitat funcional. La voluntat és que les persones puguin gaudir amb seguretat dels concerts que es facin a l’escenari principal de la Festa Major d’Olot, el ball dels gegants, cabeçuts i cavallets.