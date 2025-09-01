Dispositiu especial de seguretat per a les Festes del Tura

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal d'Olot han preparat un dispositiu conjunt de seguretat per a les Festes del Tura. Els dos cossos policials s'han reunit aquest dilluns amb els responsables dels Serveis d’Emergència, Sanitaris, CASG, Serveis Urbans, Bombers, ADF, Protecció Civil i l’Àrea de Festes. Després de revisar tots els actes programats s'ha decidit que hi haurà una setantena d’efectius que s'encarregaran de garantir unes festes segures.
Tots els participants en la reunió s'han trobat al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot aquest matí i han revisat les més de 120 activitats i una cinquantena de concerts que se celebraran del 5 al 9 de setembre. Coordinada per la tècnica de Protecció Civil, en la trobada cada servei ha exposat el dispositiu previst amb el qual es donarà resposta a les necessitats de cada acte.
Dispositiu de Seguretat conjunt durant les nits de Festes del Tura
Des del divendres 5 de setembre i durant les quatre nits de la Festa Major d’Olot, els Mossos d’Esquadra i Policia Municipal treballaran conjuntament amb una setantena d'efectius per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les activitats programades. Els Mossos comptaran amb agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) i amb l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) per patrullar cada nit pel centre de la ciutat i fer seguiment dels actes.
Un any més, s’establiran controls d’accés a diferents punts del Nucli Antic. Els agents de la policia s’instal·laran a prop d’on tindran lloc les activitats. L’objectiu d’aquesta presència policial és la retirada a l’espai públic de qualsevol objecte o substància il·legal i/o prohibida.
Aquests pròxims dies també es reforçaran els controls de trànsit. Els agents se situaran en diferents punts de la ciutat i carreteres de la comarca per realitzar controls d’alcoholèmia i drogues amb l’objectiu de vetllar per la seguretat viària.
En aquest sentit, la Policia Municipal d’Olot comptarà amb la Unitat Operativa, que es va posar en marxa l’any passat coincidint amb les Festes del Tura. Els agents patrullaran en els espais més sensibles del Nucli Antic en horari nocturn i s’afegiran al reforç de la resta d’efectius habituals en el dispositiu de Festes del Tura.
L’objectiu dels cossos policials serà maximitzar la visualització dels efectius uniformats, per generar una major sensació de seguretat i a la vegada reduir el risc de produir-se conductes incíviques. A més, l’ampli desplegament policial pretén garantir una ràpida reacció en cas d’incident, per minimitzar els seus efectes.
L’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, ha agraït “l’esforç de tots els cossos i serveis que treballaran aquests dies per garantir unes Festes del Tura segures”. Arbós ha afegit que “si a la setantena d’agents de Mossos i Policia Municipal hi afegim voluntaris de Protecció Civil, controladors d’accés i altres persones encarregades de les activitats, superem el centenar de persones” que vetllaran per la seguretat de les Festes.