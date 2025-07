Els Bombers d’Olot seran els pregoners de les Festes del Tura 2025

L’equip del Parc de Bombers d’Olot seran els pregoners de les Festes del Tura 2025. Coincidint amb el 170è aniversari de la seva formació, diversos membres pujaran al balcó de l’Ajuntament d’Olot com a representants de la institució per donar el tret de sortida a la Festa Major de la ciutat.

L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, i el regidor de Festes, Aniol Sellabona, han anat aquest dilluns fins al Parc de Bombers de la ciutat per traslladar-los la proposta. "Hi ha professionals que al llarg de la seva història esdevenen fonamentals per entendre el funcionament, la identitat i la realitat d’un territori. Els Bombers en són un exemple", ha ressaltat l’alcalde, que ha recordat que tot just enguany se celebren els 170 anys d’història de cos a la ciutat.

Per la seva part, el regidor Sellabona ha ressaltat que "és important posar en valor la feina que fan els Bombers i tots els Serveis d’Emergència, Protecció Civil i Seguretat que ens ajuden en el dia a dia de la nostra ciutat". "Aquest pregó vol ser un reconeixement a tots ells", ha afegit.

L'equip de Bombers d'Olot ha acceptat alegrement la proposta: "Ens fa molta il·lusió fer el pregó de Festes. Sentim que la gent d’Olot ens estima molt, i per això, com fem amb cada servei, el dia del pregó no podem fallar. És com una final de la Lliga de Campions", ha assegurat el sergent cap del Parc, Josep Ferrés.

Els inicis del cos es remunten al 1855

El Cos de Bombers d’Olot té els seus orígens en el context de creixement industrial i demogràfic de la ciutat al segle XIX. L’any 1855 es va iniciar formalment el projecte destinat a la creació d'una companyia de bombers, i el 1859 es va aprovar el seu primer reglament. Inicialment, formaven el cos 48 membres de diversos oficis -un metge, un cirurgià, un farmacèutic, entre d'altres-. Malgrat períodes de dificultats, dissolucions i reestructuracions, el cos es va consolidar al llarg del temps, destacant especialment la reorganització del 1926 i el trasllat a diferents seus, com l’Hospici i més tard la caserna del Carme.

Durant el segle XX, el Cos de Bombers d’Olot es va modernitzar, canviant sistemes d’alerta i col·laborant amb altres cossos com el de Terrassa. El traspàs de competències a la Generalitat va representar una millora important en l’equipament i l’abast territorial del cos. Amb el pas dels anys, s’ha anat professionalitzant i des del 2001 forma part de la Regió d’Emergències de Girona. Avui dia, el Parc de Bombers està situat al carrer Estadi i destaca per la seva especialització en rescats de muntanya i excarceracions, juntament amb el reconegut grup GRAE.