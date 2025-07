Totes les activitats d'aquest estiu per a infants i joves a Olot

El juliol ha arribat carregat de propostes per als més petits i els joves d'Olot. L'Estiu Riu ha donat el tret de sortida amb tot un seguit d'activitats de lleure, educatives i esportives propostes pensades per a totes les edats. Més de 1.200 infants i joves d’entre 3 i 17 anys participen aquest juliol i agost en alguna de les dotze propostes que han organitzat des de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de l’Ajuntament d’Olot. Un equip de 90 monitors i coordinadors són els encarregats de planificar, gestionar i organitzar les diferents iniciatives.

Les activitats van arrencar a l'inici del juliol, i enguany hi ha una gran novetat. Els joves participants dels casals podran crear i enregistrar una cançó i un videoclip, així com seguir tot el procés creatiu fins a enllestir la peça artística.

Per als més petits

Els més menuts poden gaudir dels casals d’estiu als barris i escoles. Per als d'i2, hi ha el Casal del Morrot; des d'i3 fins a primer de primària, els nens poden anar a l’esplai per a petits al Malagrida i Pla de Dalt; i de 2n a 6è de primària, al Casal del Bisaroques. Hi trobaran contacontes, gimcanes, tallers de manualitats, caminades, jocs, tallers de cuina i activitats amb pintura i fang. L'objectiu és estimular la creativitat, la cohesió i la convivència entre les criatures.

Envoltats de la natura

En l'àmbit de la natura, enguany també s'ha organitzat l'Ennatura't, una iniciativa en què els participants s'endinsaran al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Una altra proposta és Descobreix i cuida la natura, una acció per a joves de 14 a 17 anys en què es duran a terme accions per a conservar i cuidar el parc natural. Finalment, també hi ha el voluntariat de les Brigades Joves.

A l'aigua

En l’àmbit esportiu, hi ha casals d’hoquei, bàsquet, patinatge, tenis o natació, que sumen fins a 500 persones inscrites. Hi ha el campus de bàsquet, organitzat conjuntament amb el Club Bàsquet Olot i la Fundació del Bàsquet Català, el campus del Club Hoquei Olot, i el del Club de Patinatge Artístic d'Olot.

I, si els nens tenen ganes d'estar a l'aigua, poden aprendre a nedar amb els cursets de natació. Els més petits poden anar al Casal Petxines, on passaran una estona ben frescos jugant i descobrint l’entorn natural de l’aigua. Els no tan petits també poden aprendre i perfeccionar la seva tècnica nadant al Casal de Natació Infantil i al Casal de Joves de Natació.