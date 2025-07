Figueres i Olot veuran passar La Vuelta per primer cop els dies 27 i 28 d'agost

La demarcació de Girona acollirà per primera vegada dues etapes de La Vuelta 2025, una de les proves ciclistes referents del calendari internacional (UCI). Els dies 27 i 28 d'agost, Figueres i Olot es convertiran en els protagonistes d'aquest esdeveniment esportiu, que recorrerà 3.151 quilòmetres dividits en 21 etapes, del 23 d’agost al 14 de setembre. En total, participaran 180 corredors repartits en 23 equips.

Així ho han anunciat aquest dilluns, 14 de juliol, els alcaldes dels dos municipis i el director de La Vuelta, Javier Guillén, a la Sala d’actes de la Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres.

Contrarellotge per equips a Figueres

La primera ciutat gironina en veure passar La Vuelta serà Figueres, el dimecres 27 d'agost. Aquest municipi acollirà en la cinquena etapa de la cursa un contrarellotge per equips de 24 quilòmetres. El tret de sortida es donarà a les 16.37 h, a l'exterior de la Torre Galatea (Teatre-Museu Dalí). Els ciclistes recorreran les carreteres urbanes i interurbanes de Figueres, Cabanes, Peralada i Vilanova de la Muga. L'arribada serà al Parc de les Aigües, i està prevista a les 18.30 h de la tarda.

Jordi Masquef, alcalde de la ciutat, ha manifestat: "Aquest any hem posat Figueres al mapa dels grans esdeveniments esportius, primer amb La Volta a Catalunya i ara amb La Vuelta a Espanya". Segons ha destacat, "serà un desplegament únic que mai ha viscut Figueres".

Una etapa de muntanya a Olot

L'endemà, el dijous 28 d’agost, serà el torn d’Olot, que acollirà la sisena etapa de la cursa, que serà de muntanya. L'inici d'aquesta serà a l’avinguda de Santa Coloma, davant l’hipermercat Carrefour. El recorregut passarà pels municipis de Ripoll, Ribes de Freser, Alp, Bellver de Cerdanya i la Seu d’Urgell, i inclourà ports exigents com la Collada de Sentigosa (3a categoria) i la Collada de Toses (1a categoria). L'etapa tindrà una distància de 171 quilòmetres i acabarà a Pal Arinsal (Andorra).

L’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, ha refermat la clara aposta del municipi per l’esport "com a eix estratègic de ciutat", tot just en el moment en què acaben de presentar la candidatura perquè Olot sigui Capital Europea de l’Esport el 2026. "Esdeveniments com aquest generen un impacte directe i promocionen el nostre territori", ha afegit.

La cursa es retransmetrà per 190 països

La presència de La Vuelta suposarà un fort impacte per a les comarques de l’Alt Empordà i la Garrotxa, ja que es calcula que s'hi desplaçaran més de 3.500 persones -entre l'organització, els equips i els patrocinadors-. Segons ha explicat el director de La Vuelta, es necessitaran "més de 25 hotels durant les dues nits". Guillén estima que el retorn hauria de ser d'uns 400.000 euros per nit.

Alhora, la cursa servirà d'altaveu internacional per a la Costa Brava-Pirineu de Girona, ja que La Vuelta es retransmetrà per 190 països diferents, arribant a una audiència potencial de 400 milions d’espectadors, segons el director.