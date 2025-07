Té risc viure entre volcans? Un projecte a la Garrotxa ho aclareix

Un projecte a la Garrotxa aclarirà els riscos i els avantatges de viure en una zona volcànica. Es tracta de "Vivint entre volcans", liderat per Geociències Barcelona (GEO3BCN-CSIC) en col·laboració amb la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, i amb el suport de l’Espai Cràter i de la Universitat de Barcelona. Aquesta és la primera iniciativa catalana que uneix un museu especialitzat en volcans, l’Espai Cràter, amb centres d’investigació i acadèmics de referència per avaluar la capacitat de resposta i adaptació de la societat davant del risc volcànic.

A través d’una exposició itinerant, un documental i un llibre digital, aquesta iniciativa permet descobrir el camp volcànic de la Garrotxa amb una mirada científica, social i participativa. El projecte vol avaluar i millorar el coneixement de la població sobre l’activitat volcànica de la Garrotxa, que es considera potencialment activa segons criteris científics internacionals.

D'aquesta manera, té l'objectiu de fomentar la cultura de prevenció i preparació davant d’una possible crisi volcànica. “Volíem que el contingut dels materials elaborats en el marc d’aquest projecte nasqués de les necessitats i curiositat científica de les persones que habiten a la zona. A partir d’aquí, construir eines útils, rigoroses i accessibles per conviure millor amb el risc volcànic”, destaca Adelina Geyer, investigadora de GEO3BCN-CSIC i responsable del projecte.

Hi ha risc d'erupció?

La Zona Volcànica de la Garrotxa està adormida, això vol dir que hi ha probabilitats que pugui haver-hi una nova erupció. Cada vegada que se'ls hi pregunta, els experts recorden que tard o d'hora la comarca viurà un nou fenomen volcànic. Davant aquesta certesa, l'any 2015, un grup de vulcanòlegs, principalment catalans i garrotxins, van fer un estudi que determina el risc volcànic que hi ha a la comarca i van determinar per primera vegada com i on es podria produir una erupció a la Garrotxa.

Els olotins Xavier de Bolós i Llorenç Planagumà, juntament amb Stefania Bartolini, Joan Martí i Elisabeth Riera van ser els autors del Hazard assessment at the Quaternary La Garrotxa Volcanic Field (Avaluació de perills al Camp Volcànic de la Garrotxa). A través de mètodes d'altres vulcanòlegs i sistemes ja establerts en el món científic de la geologia, els autors van determinar que la zona amb més probabilitats que aparegui una erupció a la Garrotxa és entre Olot i Santa Pau, concretament al voltant del volcà Croscat.

Desmentir falsos tòpics

El projecte "Vivint entre volcans" té l'objectiu de conscienciar la ciutadania i desmentir falsos tòpics sobre aquesta realitat. Aquest nou treball, que dona importància a la participació de la població, parteix de més de 300 enquestes fetes a residents i visitants de la comarca, que han aportat informació clau sobre el nivell de coneixement científic, la percepció del risc volcànic i els mites encara presents.

Aquestes respostes no només han servit per elaborar un diagnòstic, sinó que s’han convertit en l’eix narratiu dels materials divulgatius del projecte. “La població de la Garrotxa pot prendre encara més consciència que viu en una zona volcànica potencialment activa, i entendre que conviure amb aquest risc no vol dir viure amb por”, assenyala Xavier de Bolós, investigador de GEO3BCN-CSIC i membre de l’equip del projecte.

Una exposició itinerant

L’exposició itinerant, formada per més de 30 panells i organitzada en tres blocs temàtics, combina informació científica accessible amb els resultats de les enquestes a persones que viuen a la Garrotxa. També dona eines per comprendre què cal fer en cas d’una erupció, com es perceben els riscos i quin valor té aquest paisatge volcànic des del punt de vista cultural, ambiental i social.

A més, el projecte inclou un documental de 25 minuts que recull entrevistes a persones de perfils, edats i orígens diversos vinculades a la Garrotxa. Les seves respostes fan patent la diferència en la percepció del risc segons l’experiència, el bagatge cultural o el coneixement científic. El tercer pilar del projecte és un llibre digital que es pot descarregar gratuïtament i que amplia els continguts de l’exposició i del documental. Disponible en català i castellà, combina il·lustracions, infografies i textos divulgatius pensats per apropar la ciència del vulcanisme a tothom.

Tant el curtmetratge com els materials de l’exposició són d’accés gratuït i estan disponibles per a centres educatius, entitats socials, biblioteques i espais culturals, amb una atenció especial als col·lectius que tenen més dificultats per accedir al coneixement científic.