Prop de 120 persones participen en la reunió amb l’alcalde d'Olot als barris a Les Tries i Sant Miquel

Les reunions de l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, amb la ciutadania han reunit unes 120 persones als baris de Les Tries i Sant Miquel aquest dilluns 30 de juny. Aquesta iniciativa del govern municipal, anomenada "L’alcalde als barris", es fa cada setmana i va començar el passat 2 de juny amb la voluntat d'establir un diàleg directe amb la població per donar resposta a les inquietuds i propostes dels assistents.

Durant el mes de juny l’alcalde ja s’ha reunit amb els veïns dels barris de Pequín, el Xiprer, les Planotes i Vivendes Garrotxa, Sant Roc. La darrera reunió amb Les Tries i Sant Miquel va ser un èxit d'assistència i el batlle de la ciutat va explicar els principals projectes de ciutat, les actuacions en seguretat que es porten a terme a Olot acompanyat del regidor d’Urbanisme, Jordi Güell, i la regidora de Barris, Imma Muñoz. Alhora, en aquestes reunions, l'equip de govern escolta les iniciatives dels barris i recull les propostes i inquietuds de la ciutadania.

L’alcalde de la ciutat, en la darrera sessió, va comentar iniciatives clau d’Olot com el Projecte de Regeneració del Nucli Antic i els passos que s'han portat a terme per avançar en la construcció de la variant. També es va aprofundir en les característiques de la nova promoció d'habitatges de Sant Cristofol i en els terminis perquè entri en funcionament el nou CAP que s’està construint al barri.

Aquest dijous 3 de juliol l’alcalde d’Olot farà una nova sessió a l’antiga casa consistorial de Batet de la Serra on també hi serà present la regidora del barri, Neus Domènech. El pròxim el 7 de juliol, el batlle també es reunirà amb els veïns del Pla de Dalt – El Cassés, Mas Baix i Els Turons acompanyat del regidor del barri, Aniol Sellabona.

Reunions amb la ciutadania

Aquest model d'escolta ciutadana de proximitat té precedents en altres indrets de Catalunya on els representants polítics busquen el contacte amb la població per conèixer de primera mà els seus dubtes i inquietuds. És el cas de Sant Esteve de Palautordera, al Baix Montseny, on l'alcalde, Tomeu Aspa, es reuneix amb els barris en un format distès i en el marc d'uns berenars-tertúlia, on es parla de l'actualitat municipal. En aquests àpats, a més, s'hi poden degustar productes de proximitat de les botigues de la vila.