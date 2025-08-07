Cinc dones d'Olot han creat una associació que impulsa l'artesania local, feta amb productes de proximitat. L'objectiu de Glauc és, també, "generar consciència" entre la ciutadania de la importància de comprar productes artesans i de qualitat i que "es valori" el treball que hi ha al darrere. Cadascuna de les artesanes treballa pel seu compte en el seu taller i ven a través de la pàgina web particular, però des de fa un temps comparteixen també una botiga física al carrer Sant Esteve d'Olot on exposen alguns dels seus productes i el d'altres artesans d'arreu de Catalunya.
Perfums amb plantes de la Garrotxa, el Berguedà o Osona, llibretes amb materials reciclats i de proximitat o bosses amb teles de quilòmetre zero. Aquests són només tres dels molts productes que es poden trobar a la botiga Glauc al centre d'Olot. Però més enllà de la botiga física, Glauc és una entitat que reivindica el producte de proximitat. "El que volem és posar en relleu la feina de feta a mà i de qualitat", assenyala la membre de l'associació Marta Da Costa.
Quan es va crear l'entitat la idea era "donar un impuls" a les artesanes de la zona, però un cop van adquirir la botiga van tenir clar que havien d'obrir-ho, arran de l'interès per part de la gent del sector. "La nostra idea és fer visibles els projectes de proximitat i que tinguin un impacte positiu també al territori", explica l'Òria Vertedor.
L'Òria prepara cosmètica natural de tota mena amb herbes de proximitat. Quan no és allà, es troba amb les altres cinc membres de l'entitat, la Marta Da Costa que fa llibretes amb productes reciclats a la Cellera de Ter, la Mar Gil que fa il·lustracions a Olot, la Sara Planella que fa bosses de roba i la Laura Fernández que dissenya joies.
"La gent sap on va"
Totes cinc expliquen que "no és gens fàcil" guanyar-se la vida com a artesanes i que moltes vegades la societat "no acaba apreciant" aquells productes que tenen "una feinada important al darrere". Da Costa assenyala, però, que amb l'entitat han aconseguit que la gent "sap on va" quan entra al Glauc o quan demana un producte a través de la seva web.
"El fet de tenir tots els productes artesans i de qualitat que al darrere hi ha unes persones. No ens trobem amb gent que qüestiona el preu, que és una cosa molt desagradable. Per sort, quan la gent ve aquí, sap què ve a buscar i ho valora", explica Da Costa.
Un suport conjunt
En el que coincideixen les cinc artesanes és en la importància de "fer-se costat" les unes amb les altres. "Nosaltres fem força plegades i això ens permet tenir més xarxes fins i tot de clients. Al final la clau és que es valori l'artesania, que malauradament no ho està prou", lamenten.
L'última d'incorporar-se a l'entitat ha estat la Mar Gil. Ella va arribar a Olot va uns anys i tenia clar que volia formar part de Glauc i "compartir la part cooperativa que et dona Glauc, en una feina que és molt autònoma al taller". "Per mi és un oasi trobar-me amb altres dones que viuen una situació com la meva i que tenen somnis com els meus", conclou Gil.