Entre faigs i silenci: l’ermita romànica més amagada de la Garrotxa

La Garrotxa es caracteritza per l'esplendor dels seus boscos, els volcans i també pel seu patrimoni cultural i arquitectònic. Aquestes vacances, si us plantegeu fer una sortida d'entorn un dels llocs imprescindibles a la comarca és l'ermita de Sant Martí del Corb, situada en un racó silenciós i envoltada de faigs. Aquesta construcció, situada al terme municipal de Les Preses, és d'origen romànic i s'hi accedeix a través d'una petita escalinata que desemboca a una entrada porxada.

L'edifici consta d'una sola nau amb teulada de dues aigües, una espadanya i un absis semicircular a la part posterior. A cada costat de la porta principal hi ha dues obertures amb reixes de ferro forjat que permeten observar l'interior del temple, humil i sense gaire decoració. Segons especifiquen fonts locals, aquesta església dedicada a Sant Martí era el punt final de les processons per demanar pluja en temps de sequera. A més, era un indret de reunió per a la gent de la comarca.

Aquesta construcció històrica es troba a la vora de la Fageda d’en Jordà i també d'una altra ermita, Sant Miquel del Corb, dedicada a l'arcàngel sant Miquel. Hi ha algunes rutes a peu que permeten enllaçar aquests tres punts en un sol matí i que són una bona proposta per caminar, desconnectar i gaudir de la natura en estat pur.

Els entorns de Sant Miquel del Corb.

Xavier Borràs.

Com hi puc arribar?

La ruta a peu es pot començar des del Mas el Camps, una finca rústica abandonada. Un cop allà hi ha un camí ample que porta a l'ermita de Sant Martí del Corb i avança fins al mas anomenat l'Antiga, una casa que es troba al peu de la serra del Corb construïda amb materials d'origen volcànic. Tot seguit, si es continua a l'esquerra a l'encreuament de camins, es puja a un vessant de la muntanya on hi ha l'ermita de Sant Miquel del Corb. És un temple romànic que també consta d'una entrada porxada i sola nau coberta amb volta de canó. Es tracta d'un punt interessant per als amants de la història i la natura que, si es té temps i ganes, val la pena visitar.