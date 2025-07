Aquests seran els concerts de les Festes del Tura d'Olot 2025

El cartell musical de Festes del Tura 2025 ja ha sortit a la llum, l’Ajuntament d'Olot l'ha presentat aquest dimarts 29 de juliol en un acte especial a la Plaça Clarà. Enguany la festivitat comptarà amb més de 50 concerts gratuïts distribuïts en quatre nits del 5 al 9 de setembre. Amb aquesta festa Olot fa una aposta per combinar grups emergents amb conjunts consolidats del panorama escènic català per convertir la festa major d'Olot en un dels aparadors musicals més importants del país. Perquè no se t'escapi res, a NacióGarrotxa t'apropem tota la programació musical prevista per enguany.

Programació 2025

Les Festes del Tura començaran el divendres 5 de setembre amb nostàlgia i amb la força d’un grup amb gran trajectòria musical, Seguridad Social. La banda valenciana, autora d'himnes com Chiquilla o Quiero tener tu presencia, farà parada a Olot enmig d'una gira que els està fent viatjar per tot estat espanyol i que també els durà fins a Ciutat de Mèxic.

Paral·lelament, a la placa Major, actuaran els discjòqueis locals de la Moguda Olotina. En la primera nit de Festes també hi haurà els concerts de Miki Nuñez, Senyor Oca, Maria Hein, Pelukas i Mon DJ.

El dissabte 6 de setembre hi haurà 16 actuacions en només cinc hores i pensades per a tots els gustos musicals. D’una banda, Queralt Lahoz serà una de les primeres artistes a obrir la nit al ritme de flamenc i música hip-hop. Els projectes en solitari de Marta Mansilla (ex Kanka o Rozalén) anomenat Eme Eme Project o de Eric Mont (ex Medusa Box) amb Lecocq seran dues propostes més per descobrir a la Plaça Major i la Plaça Campdenmás, respectivament. Per als assistents que busquen música més contemporània, La Fúmiga actuarà al Firal juntament amb Classe B.

La segona nit de Festes també es podrà veure Hip Horns Brass Collective, AmyJo Doh & the Spangles, DJ Moderno, DJ KZU. També serà el dia de la Norantada, que enguany canvia d’escenari, passa a celebrar-se al passeig de la Muralla amb Fraktal amb Alberto tapia i Pedro Miras com a convidats especials.

El diumenge 7 de setembre actuarà el Pot Petit al Firal a les 19 hores. Alhora, els gironins Minibús Intergalàctic faran una parada en el seu viatge especial a Olot amb un concert a la placa Campdenmàs que farà vibrar la ciutat amb el seu rock. La tercera nit de Festes del Tura també serà el torn de l'olotí Marc Andurell, Heal, Xavier Soranells Band, Flashy Ice Cream, The Crab Apple i el grup Brou que s’encarregaran d’amenitzar el Ball del Barret.

El dilluns 8 de setembre, comptarà amb una altra proposta familiar que serà l’actuació dels Atrapasomnis a l'escenari del Firal, a les 18:30 hores. Començarà amb l’excantant de Marala, Sandra Monfort, i continuarà amb Doctor Prats i Miquel del Roig; tots ells en un mateix escenari, el Firal. Aquest dia també es farà el Concurs de Paelles on actuaran Banda Neon i els garrotxins La Vaca Lenta. La nit la remataran Shakat i la discjòquei Anna Gisbert.

Més enllà de la música, segons ha informat l'Ajuntament, la resta de la programació de les Festes del Tura es donarà a conèixer durant les pròximes setmanes. Està previst que les mateixes entitats i associacions que s’encarreguen d’organitzar actes i iniciatives seran les protagonistes.

Un cartell inspirat en els Gegants d’Olot

Aquest 2025, l’artista olotí Eduard Sacrest Soy de 32 anys, més conegut amb el nom de Rice, és l’autor de la imatge del cartell. Rice ha escollit com a protagonistes el Gegant i la Gegantessa, i ho ha representat en forma de carta de pòquer.

Basat en els cors de la baralla de cartes, l’artista ha plasmat les dues figures inspirant-se en l’amor que tots dos reben per part dels ciutadans durant les Festes. “Transformo el gegant i la gegantessa d’Olot en el rei i la reina de cors. Ells tenen tot el nostre amor i, durant les festes, són qui reben tota l’atenció i l’estima de la ciutadania. Són l’ànima i el símbol tant de la festa com de la ciutat d’Olot”, explica Rice.

A més, una de les característiques particulars del cartell és que és reversible. Tant es pot col·locar del dret com del revés, depenent de si es vol el Gegant o la Gegantessa de cap per amunt o per avall. “Amb aquesta representació també jugo amb el concepte de les dues cares de la carta i amb l’efecte mirall”, detalla Eduard Sacrest.