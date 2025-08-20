«Pim Pam Pum Foc!» celebra quaranta anys en el marc de les Festes del Tura

Enmig de les Festes del Tura, l'entitat olotina Pim Pam Pum Foc! estarà d'aniversari: quaranta anys d'història. Per commemorar-ho, després del tradicional correfoc, han preparat Ignis Perpetua, un espectacle intens i innovador amb moltes sorpreses que faran el dissabte 6 de setembre. La colla, especialitzada en correfocs i espectacles de carrer, ha preparat tot un seguit d'activitats per celebrar les quatre dècades.
El tret de sortida de la commemoració de l'entitat serà el correfoc de la Festa Major, quan la colla de diables travessarà la ciutat amb foc i música des de la plaça Campdenmàs fins a la plaça de Braus. Després, a les 11.30 h, l'obra Ignis Perpetua transportarà els assistents als inferns seguint el ritme del batec del foc amb l'espectacle innovador a la mateixa plaça de Braus.
“Una ànima pertorbada va caure del cel i va esclatar a les entranyes de la terra, d’aquella trobada va néixer una espurna salvatge, feta per cremar-ho tot”, així detallen des de Pim Pam Pum Foc! l’essència d’aquest espectacle intens basat en l’infern i que comptarà amb elements innovadors i una sorpresa musical que no han volgut desvelar. “Hi haurà pinzellades i referències d’escenes i moments d’altres espectacles que hem portat a terme al llarg dels anys, però, sobretot, hem inclòs novetats amb la voluntat de deixar clara la nostra empremta mostrant qui som i què som”, assenyala un dels membres de l’entitat, Biel Tané.
Per garantir la seguretat de l'acte, caldrà reservar entrada prèviament a l'espectacle a la plaça de Braus. Es podran fer les reserves a partir del dilluns 1 de setembre a les 10 h a través d'aquest enllaç.
40 anys encenent la cultura popular
Pim Pam Pum Foc! va néixer el 1985 quan una colla d’amics van decidir organitzar espectacles de foc per les Festes del Tura d’Olot. Des de llavors, s’han dedicat a la realització de correfocs i espectacles de carrer.
Durant els seus 10 primers anys, van il·luminar la Festa Major d’Olot i diversos espectacles arreu de les comarques gironines i de la Catalunya Nord. A partir del 1990 es va començar a definir l'estètica actual del grup i, el 1995, amb la celebració del seu desè aniversari, van realitzar una sèrie d'actes multitudinaris: una trobada de dracs, un macroespectacle i la traca més llarga del món mai feta de 15 quilòmetres.
Al llarg dels darrers anys destaca la participació de la colla amb Els Comediants en la clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, la seva internacionalització amb Teatro du Sacro -un festival internacional a Arezzo (Itàlia)– i presència a Miranda de Ebro (Burgos) i Banyeres de Mariola (Alacant).
Els espectacles al Fòrum de Teatre d’Olot, amb Pep Fargas, la presentació del nou SAAB a Girona, la Clausura del Congrés internacional de Psiquiatria a Platja d'Aro, l’acte central de la Nit Remença de Santa Pau o el 25è aniversari de La Salseta del Poble Sec han sigut alguns dels darrers esdeveniments que porten la seva empremta.