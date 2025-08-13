Besalú i Roses viuran l'edició més aquàtica de Nits de Circ: del 13 al 24 d'agost

Nits de Circ arrenca aquest dimecres a la nit a Besalú (Garrotxa) amb la seva edició més aquàtica, que comptarà amb una pista d'aigua amb fonts dansants i efectes de pluja artificial. El festival ja ha venut més de 9.000 entrades -de les 13.000 disponibles- per a les deu representacions que es faran entre Besalú i la ciutadella de Roses. Pel que fa a la pista aquàtica, els organitzadors han explicat que es transportaran els 24.000 litres d'aigua de la Garrotxa a l'Alt Empordà per no malbaratar-la i que, un cop acabi la mostra circense, es faran servir per al rec.
En plena onada de calor, Besalú ofereix al públic la seva oferta més refrescant: 18 artistes internacionals es dividiran entre les vuit atraccions diferents. Entre d'altres, hi haurà espectacles de malabars, cintes aèries o mims.
Pel que fa als artistes que hi actuaran, destaca l'acròbata ucraïnès Oleg Tatarynov amb una proposta de màstil aeri o el duo Adam & Eve, també d'Ucraïna, que representa la seva visió de la llegenda bíblica d'Adam i Eva en un espectacle de cintes aèries.
D'Itàlia prové Soery Dell'Acqua, que amb disset anys mostra l'equilibri damunt de bastons i ho combina amb la contorsió. A banda, hi haurà atraccions de mà a mà, de malabars, de diàbolos i de patinatge acrobàtic, a part de pallassos -un clàssic que no pot faltar en cap circ.
Quatre funcions als jardins del Molí de Besalú, i sis a la ciutadella de Roses
Les deu funcions es repartiran en dos destins emblemàtics de les comarques gironines: Besalú i Roses. Entre aquest dimecres i el dissabte 16 d'agost, es faran les primeres quatre actuacions als jardins del Molí de Besalú. Després, la pista aquàtica es traslladarà a la ciutadella de Roses, on faran sis representacions més, del 19 al 24 d'agost.
Pel que a les entrades, el preu oscil·la entre els 16 i els 44 euros, en funció de la categoria de cada butaca. Les funcions comencen a dos quarts de deu de la nit, tot i que les portes s'obren a les vuit del vespre.