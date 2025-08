La Norantada retorna als seus orígens amb una sessió memorable al passeig de la Muralla

Les Festes del Tura no s’entendrien sense activitats tan conegudes i vibrants com la Norantada. Amb gust de síndria i hits memorables dels 90, la Penya WekeWeke -amb la col·laboració del Club Vòlei Olot- fan ballar la ciutat any rere any al ritme dels hits més coneguts. Aquesta edició, coincidint amb els 16 anys de la festivitat i els 25 de la Penya, s'ha volgut fer una mirada al passat amb el Back to la Norantada. Fent referència al lloc on va néixer l'acte, enguany tindrà lloc al passeig de la Muralla el dissabte 6 de setembre de 2025 a partir de les 23 h.

Fa dos anys, l’organització va apostar per fer un tribut a la sala Kratter’s d’Olot i, l’any passat van tornar a versionar-se obrint la nit amb música en viu de la mà de l’excantant d’Obrint Pas, Xavi Sarrià, que va aconseguir un gran èxit d’assistència. “Després d’unes temporades explorant nous formats i d’un llarg pas pel Firal, aprofitem el nostre retorn a l’escenari dels inicis per recuperar allò que ens fa tan únics; aquell esperit original, espontani i un punt esbojarrat que tant ens agrada barrejant nostàlgia, xíndries i oferint una festa mítica”, explica un dels membres de la Penya Weke-Weke, Marc Planagumà.

Per això, el pròxim 6 de setembre la Norantada es podrà veure al passeig de la Muralla. La ubicació ha estat rebuda amb ganes i generositat per part de la Penya com una oportunitat de reconnectar amb els orígens.

Back to la Norantada arrencarà amb hits de rock, pop i música variada dels anys 90 a les onze de la nit de la mà del Dj Kram i, posteriorment, el ritme anirà augmentant mentre arriba la matinada amb sons més electrònics, dance i altres fins a arribar a un dels plats forts de la nit: Fraktal Dj Set. Juntament amb Alberto Tapia i Pedro Miras, faran tornar a sonar alguns dels grans hits que van fer ballar tota una generació entre principis dels 90 i principis dels 2000, com el mític Die Riese -que darrerament Buhos ha fet reviure amb la cançó Actitud-.

“Qui vulgui reviure una festa que, alhora, reviu tota una època; no es pot perdre Back to la Norantada”, ha assegurat Planagumà. “Com és habitual, la Norantada serà un homenatge a la música i l’ambient que la ciutat va viure durant els anys 90; una època daurada de la música en general i de la gresca”, ha detallat el director de Festes, Jordi Serrat.

Còctel de xíndria mentre es reviuen els 90

Paral·lelament a la Norantada, com ja és tradició, també s’organitzarà la "Xindriada" perquè tothom que vulgui pugui reviure la banda sonora de la seva joventut i acomiadar-se de l’estiu amb un còctel de xíndria.

En total, del 5 al 9 de setembre, s’han previst més de 50 concerts i 100 activitats en unes Festes del Tura que estan pensades per a tots els públics. La programació completa de les Festes del Tura es donarà a conèixer durant les pròximes setmanes. Com és habitual, tots els olotins i olotines rebran al programa de la Festa Major d’Olot a casa seva a finals d’agost.