Unió de Pagesos denúncia que la variant de Les Preses i Olot comportarà «una afectació agrària irreparable»

El sindicat Unió de Pagesos ha alertat que el projecte de variant que el Departament de Territori contempla fer a Les Preses i Olot implicarà una "afectació agrària irreparable". Asseguren que suposarà destruir un espai agrari de gran valor i mantenen que la carretera hauria de passar per sota de la serra de Marboleny, tal com han proposat al llarg de dues dècades de debat sobre aquesta carretera.
Per altra banda, el sindicat considera un despropòsit que el projecte contempli el buidatge de l'aqüífer que abasteix d'aigua les poblacions properes i també el polígon industrial. A més, denuncia que enlloc s'assegura que no comportarà que s'eixuguin els pous que hi ha al voltant o si això provocarà problemes quan s'aboqui l'aigua avall.
El Departament de Territori segueix avançant en el projecte de la variant d'Olot i Les Preses, després que fes més de 20 anys que estava encallada. Ara, el sindicat Unió de Pagesos assegura que la Generalitat ha hagut de tornar a portar el projecte a exposició pública, després d'una modificació per reduir les afectacions agràries previstes.
Afectacions als cultius del projecte municipal
Unió de Pagesos creu que el projecte actual comportarà una afectació important als cultius de la zona. Asseguren que és molt difícil que no es perdi capacitat de producció agrària i que s'hi pugui conrear igual que es feia fins ara.
A més, els espais verds previstos per compensar la pèrdua de biodiversitat de l'obra és "una idea absurda" per als pagesos, ja que implicarà situar uns jardins urbans enmig d'una zona de conreus. Aquesta compensació va de la C-37 fins a la connexió de l'A-26 i la rotonda de la Canya, és a dir que ressegueix tot el traçat.
Un altre element que consideren preocupant és l'aqüífer. Segons protesta el sindicat en un comunicat, el projecte contempla el buidatge de l'aqüífer que hi ha a la zona afectada per la nova infraestructura. Asseguren que les obres comportaran tirar tota l'aigua emmagatzemada avall i suposa una capacitat similar a la que es pot emmagatzemar a la presa de Darnius (Alt Empordà).
Per això consideren que podria tenir afectacions a l'aigua de boca de Les Preses i els polígons industrials que recullen l'aigua d'aquest dipòsit. A part que podria transformar la fertilitat de la Vall d'en Bas, que és un territori famós per les seves propietats en aquest àmbit.
Unió de Pagesos reitera que no s'han calculat els problemes que pot comportar abocar l'aigua avall i tampoc s'ha comprovat si s'eixugaran els pous que hi ha propers a la zona, tal com ha passat en altres llocs on s'ha construït una carretera i ha implicat buidar l'aqüífer.