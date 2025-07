La basílica de Sant Esteve d’Olot ja té totes les figures a la façana

La basílica de Sant Esteve d’Olot ja ha recuperat totes les seves figures. Tal com es va anunciar la setmana passada, aquest dimarts ja es poden veure a la basílica les dues imatges que li faltaven, després que aquest dilluns comencessin els treballs previs a la col·locació. Tot just fa un any, el 3 de juliol de 2024, ja es va instal·lar la de Sant Esteve, gràcies a la recollida de fons l’Associació Cultural d’Amics de Sant Esteve i del santuari del Tura d’Olot.

La recuperació de les figures de la basílica de Sant Esteve d’Olot destruïdes l'any 1936 ha aixecat una gran expectació i ha tingut una bona rebuda entre la ciutadania, que ja va donar el seu suport per cobrir les despeses de la primera figura. Aquest dimarts ha sigut el torn de les dues figures restants que faltaven: les imatges de Santa Sabina i Sant Valentí.

“És un dia històric per a la ciutat, suposa la recuperació d’elements patrimonials en un dels espais més fotografiats de la ciutat”, ha detallat l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós. En la mateixa línia, el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, ha destacat “l’esforç de l’Associació d’Amics de Sant Esteve i el Tura per tirar-ho endavant”.

Els treballs per col·locar les noves figures han començat aquest dimarts ben d’hora, a les vuit del matí, quan els Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Olot s’han encarregat de traslladar les peces fins davant de Sant Esteve. Posteriorment, una empresa especialitzada ha sigut la que s'ha fet càrrec de les maniobres per poder-les ubicar als seus emplaçaments finals.