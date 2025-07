Cedeixen el fons del fotògraf Enric Roca a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa

L'Arxiu Comarcal de la Garrotxa ja acull el fons del fotògraf Enric Roca Sadurní, així ho ha comunicat l'Ajuntament d'Olot a través dels canals institucionals. L’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, i Maria Lourdes Roca Sadurní, germana de l’autor del fons, han signat la cessió del fons a l'arxiu comarcal. En concret, comprèn un total de 33.755 fotografies: 18.368 imatges fotoquímiques (paper, plàstic, diapositives, polaroid) i 15.387 imatges electròniques.

La voluntat, segons ha expressat l'Ajuntament, és el reconeixement del valor cultural de la seva obra i posar-la a l'abast de la ciutadania per a la investigació. D'aquesta manera, la família del fotògraf vol que la tasca d'Enric Roca es pugui divulgar a les generacions actuals i futures i pugui servir per a estudis de tota mena. "És una cessió que s'ha anat preparant des de començaments de l’any 2022, amb molta cura per part de la família, que era molt conscient que no només es tractava del treball d’un fotògraf, sinó del d’un artista", ha explicat l'Ajuntament.

Enric Roca Sadurní, fotògraf i artista polifacètic

Enric Roca Sadurní (Olot, 1953-2021) va començar la seva carrera l’any 1963 amb el pintor olotí Lluís Carbonell Colom (1910-1992) i, més tard, a les classes de dibuix, pintura, escultura i gravat de l’Escola de Belles Arts d’Olot (1972-1976). A més, també va estar al taller de l’escultor Domènec Fita (Girona, 1927-2020). Roca es va iniciar en el món de la fotografia l’any 1974 i, des del 1990, va ser la seva professió.

A banda de la fotografia, Roca es va dedicar a la pintura, l'escultura i el disseny. Tant és així que va exposar en sales d’arreu de Catalunya i va participar en moltes manifestacions artístiques, que sovint combinaven la seva obra amb altres disciplines com la dansa, el teatre, la música i la poesia.

La seva obra era present al centre d’Olot, en exposicions col·lectives i solidàries per causes lúdiques i polítiques, en muntatges en llocs emblemàtics de l’Olot dels anys vuitanta i noranta del segle XX, com el Cafè Europa, el Bar Cocodrilo i l’aparador de la Llibreria Drac. L’any 1983 va formar el Grup Passeig d’en Blay amb Fidel Barcons, Lluís Bartrina i Jordi Domènech. També va exercir com a professor de dibuix a l’Escola de Belles Arts de Sant Joan les Fonts, el curs 1985-1986.

Enric Roca també va tenir una faceta de fotografia solidària i es va ocupar de fer fotos en festivals benèfics. Alhora, va fer fotos de peces artístiques per als catàlegs d’algunes exposicions i també va publicar habitualment a la revista A 440 metres sobre el nivell del mar. Va participar en la Biennal Olot Fotografia, va fer exposicions individuals i col·lectives, i va guanyar diversos premis en aquest àmbit.

Com a membre de l’Assemblea d’Artistes de la Garrotxa, que es va refundar temporalment l’any 2018 arran de les represàlies pel procés independentista, va participar en la peça col·lectiva "Escriu-me!" del cicle "Sobrecàrrega", que es va exposar a la façana de l’Ajuntament d’Olot.