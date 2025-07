Arriba el novè Festival Música als Masos a la Garrotxa

La Garrotxa acollirà una nova edició del Festival Música als Masos del 4 al 20 de juliol de 2025, una cita consolidada que convida a escoltar música de cambra en masos i cases pairals del territori. El festival proposa una experiència única que combina patrimoni, natura i música, amb concerts de petit format en sales interiors d’arquitectura tradicional que ofereixen una acústica excepcional, i vetllades a l’aire lliure acompanyades d’una copa de vi.

El festival està organitzat per l’Associació Música als Masos, una entitat sense ànim de lucre formada per músics, estudiants i melòmans vinculats a la comarca. La iniciativa té com a objectiu ampliar l’oferta cultural de la Garrotxa, oferir propostes d’alta qualitat artística i, alhora, posar en relleu tant el patrimoni arquitectònic com la música clàssica i contemporània.

Programació

La programació arrencarà aquest divendres 4 de juliol a Batet, al Mas El Solà, amb el concert Sons ibèrics del duet de pianistes Brugalla & Stambolov, que presentaran un repertori inspirat en el folklore peninsular. El cap de setmana del 5 i 6 de juliol portarà el pianista Àlex Alguacil a dos espais singulars, el Mas Subiràs d’Olot i el Castell d’Oix, amb el recital Lieds sense paraules, que se centrarà en les primeres obres de Richard Strauss.

El dijous 10 de juliol, l’Església de Santa Maria de Besalú acollirà Magnificentia Montiserrati, una proposta del Cor Cererols que commemora el mil·lenari del Monestir de Montserrat. Tot seguit, s'interpretarà "La classe de flauta", amb Duet Quantz, que oferiran un viatge pedagògic a la música barroca. L’endemà, 11 de juliol, la Casa Solà-Morales d’Olot serà escenari de "Les filles d’Isabel", un programa històric i vocal a càrrec del quartet Cantoría i el llaütista Jeremy Nastasi.

El 12 de juliol, el Mas Campderrich de Sant Iscle de Colltort rebrà el DeLis Duo amb un recital centrat en dues sonates de Grieg, conegut principalment per la composició de la música de l'obra Peer Gynt, i del compositor Stöhl. El 17 de juliol, a Can Llaudes, de Besalú, el reconegut Cosmos Quartet presentarà obres d’Adès, Purcell i Britten.

El 19 de juliol, The Ministers of Pastime interpretaran "Terminīs" a Ventós (Olot), un programa centrat en la influència jueva a la música europea del Renaixement. Finalment, el 20 de juliol, el festival clourà al Mas Sobeies de la Vall de Bianya amb Som Obliquo, una proposta innovadora del Drumming Grupo de Percussäo, amb electrònica i videocreació d’Alba Lombardía, i música d’Octavi Rumbau.