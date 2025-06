Denuncien tres persones per endur-se 390 quilos de llentiscle d'un espai protegit a la Garrotxa

La Guàrdia Civil ha denunciat tres persones per emportar-se 390 quilos de llentiscle sense permís de l'espai natural protegit de l'Alta Garrotxa. Aquest arbust és conegut per produir un làtex natural, a partir del qual s'elabora i comercialitza una goma aromàtica. Aquesta goma s'anomena mastique i se li atribueixen una àmplia varietat de propietats beneficioses per a la salut bucodental i digestiva.

Els fets van passar el dia 11 de juny quan els agents van rebre l'avís de l'Ajuntament d'Albanyà, a l'Alt Empordà, que fa frontera amb la comarca de la Garrotxa, que tres persones estaven emportant-se aquest tipus de planta. Quan van arribar al lloc, els guàrdies civils van comprovar que les tres persones que el transportaven no tenien l'autorització necessària per poder recol·lectar aquest tipus de plantes.

A més, segons han comunicat, ho estaven fent en un espai natural que forma part de la Xarxa Natura 2000 i que està declarat com a Pla d'Espai d'Interès Natural (PEIN). Arran dels fets, la Guàrdia Civil va denunciar les tres persones responsables per una infracció greu de la normativa mediambiental.

El llentiscle és un tipus d'arbust mediterrani que molts recol·lectors furtius roben en diversos indrets del territori i dins dels límits dels parcs naturals. La Guàrdia Civil recorda que el llentiscle és un arbust perenne de gran valor ecològic i cultural i una planta "fonamental" per als ecosistemes. No es pot collir sense autorització perquè es posa en greu risc la biodiversitat dels espais naturals i se n'amenaça la regeneració.