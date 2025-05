Enxampat un un veí d'Olot per intentar empadronar persones estrangeres

Agents de la policia espanyola han enxampat un veí d'Olot que intentava empadronar persones estrangeres per facilitar-los els tràmits de residència. Alertats per la Policia Municipal de la ciutat, els agents van investigar una possible infracció de la llei d'estrangeria.

Després de diverses gestions, els agents van detectar que el sospitós havia empadronat una persona i que pretenia fer-ho amb quatre més, malgrat que cap d'elles resideix al domicili que s'especificava.

Per aquests fets, els agents han decidit incoar un expedient sancionador de 6.000 euros al veí d'Olot, per haver intentat empadronar de manera fraudulenta. En concret, es proposa una multa de 1.500 euros per cadascun dels casos, per una infracció de la llei d'estrangeria. Olot va obrir recentment l'oficina del padró, arran del nou pacte de govern entre Junts i ERC, un cop Agustí Arbós va arribar a l'alcaldia, substituint Pep Berga.

De fet, fa poc temps que la policia espanyola de Camprodon ha posat en marxa una investigació en aquest sentit per part de l'oficina del padró.