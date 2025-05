Circula 15 quilòmetres contra direcció, duplica la taxa d'alcoholèmia i acaba detingut

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor d'un cotxe per anar begut i circular 15 quilòmetres en sentit contrari per l'autovia A-26 a la Garrotxa. La infracció es va produir ahir dissabte pels voltants de les 18.00 hores quan diversos usuaris van alertar que hi havia un cotxe anant contra direcció en el tram entre Argelaguer i Olot.

Una patrulla dels Mossos va perseguir el turisme, que finalment es va aturar en un voral just a la sortida de la via ràpida, a l'N-260a. Els agents van fer la prova d'alcoholèmia al conductor, un home de 67 anys, i va donar un resultat positiu de 0,49 mg/l, quasi el doble del límit legal. L'infractor va quedar detingut i el cotxe immobilitzat en un aparcament de la capital de la Garrotxa.