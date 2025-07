Un veí d'Olot, expulsat de l'estat espanyol pel seu posicionament radical sobre l'Islam

La Policia Nacional va detenir el passat dimarts 1 de juliol a Camprodon (Ripollès) un home que vivia a Olot. El detingut ha sigut expulsat de l'estat espanyol pel seu posicionament radical sobre l'Islam.

Cap al 2017, l'home va intentar exercir com a imam -persona encarregada de dirigir l'oració en les pràctiques religioses musulmanes- a Besalú, però no ho va aconseguir. Després, va tornar al Marroc i el 2020 va retornar a instal·lar-se a Olot. L'expulsat defensava que els musulmans no havien de relacionar-se amb la resta de la societat i que la llei islàmica s'havia de complir per sobre de l'espanyola.

No pot tornar en 10 anys

El govern espanyol va acordar la seva expulsió d'Espanya per participar en activitats contràries a la seguretat nacional i li han prohibit que pugui tornar en 10 anys. Tot i que ell va presentar recursos a l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem, aquests han sigut desestimats.

Era seguidor del salafisme, difonia l'ús obligatori del vel integral i incitava a l'odi cap als musulmans d'altres branques de l'Islam. També considerava infidels aquelles persones que acataven les lleis espanyoles. De fet, va renunciar a continuar el seu procediment de sol·licitud de nacionalitat espanyol perquè considerava que a l'Islam no es pot tenir la nacionalitat d'un país no islàmic.

Un cop detingut, va ser traslladat a l'Aeroport de Madrid, des d'on va ser expulsat.