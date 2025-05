Els CAPs de la Garrotxa faran una prova per saber l'exposició al tabac dels infants

Els centres de salut de la Garrotxa impulsen una campanya a infants i nens fins a catorze anys de la comarca per conèixer quina és la seva exposició al tabac. Quan els menors vagin a qualsevol Centre d'Atenció Primària (CAP) o al mateix hospital d'Olot, els professionals oferiran als seus pares extreure una mostra d'orina per tal d'analitzar els nivells de cotinina que tenen.

D'aquesta manera, se sabrà el nivell d'exposició al tabac que té cada criatura que se'l faci. La cotinina és la principal substància química de la nicotina, que es troba en el tabac o els seus derivats. La campanya es farà del 26 al 31 de maig, en el marc de la Setmana Sense Fum, que té per objectiu sensibilitzar la població dels riscos del tabac.

A banda d'aquesta campanya exploratòria, la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa (PEHSU) fa un any que també es porta a terme el full verd respiratori a la primera visita de la consulta de pneumologia pediàtrica. Es tracta d'una consulta que pretén analitzar les possibles conseqüències respiratòries derivades de factors mediambientals o de l'entorn de l'infant.

Aquesta consulta es va començar a fer a l'hospital d'Olot l'abril del 2024 i durant aquest primer any s'han atès 59 infants. D'aquests, al voltant d'un 50% s'acaben derivant a la consulta de pneumologia per exposició al tabac. La Comissió Garrotxa sense Fum està formada per professionals de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'Institut Català de la Salut (ICS). A través dels equips d'atenció primària d'Olot i Besalú, i farmacèutics de les oficines de farmàcia, un equip multidisciplinari treballa conjuntament amb l'objectiu de reduir el consum de tabac entre la població garrotxina.