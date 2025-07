Piscines municipals de la Garrotxa: preus i horaris de 2025

L'estiu no és estiu si no ens banyem a la piscina. Per això, des de NacióGarrotxa t'hem preparat tota la informació que necessites perquè coneguis totes les piscines municipals de la comarca: horaris, ubicació i tarifes. Consulta tot el llistat!

Piscina Municipal d'Olot

Horari: de 9 h a 20 h de dilluns a divendres, i de 10 h a 20 h dissabte i diumenge

Ubicació: avinguda Sant Jordi, 209, Olot

Data tancament: 31 d'agost

Preus:

De 0 a 4 anys : gratuït

: gratuït De 4 a 14 anys : 2,50 euros i 1,50 euros si s'entra a partir de les 18 h

: 2,50 euros i 1,50 euros si s'entra a partir de les 18 h Entrada general : 4,90 euros i 3 euros si s'entra a partir de les 18 h

: 4,90 euros i 3 euros si s'entra a partir de les 18 h Aturats, famílies nombroses o monoparentals, persones amb una discapacitat superior al 33%: descompte del 50% respecte al preu de l'entrada general

Piscina Les Tries d'Olot

Horari: de 6 h a 22 h de dilluns a divendres, i de 7.30 h a 21 h el cap de setmana i festius

Ubicació: avinguda de Pere Badosa, s/n, Olot

Data tancament: oberta tot l'any

Preus (només s'hi pot accedir acompanyat d'un soci):

De 0 a 9 anys : 4 euros

: 4 euros Entrada general: 12 euros

Piscina municipal de Besalú

Horari: d'11 h a 20 h

Ubicació: avinguda Mare de Déu de Montserrat, Besalú

Data tancament: 31 d'agost

Preus:

De 0 a 4 anys : gratuït

: gratuït De 4 a 12 anys i majors de 65 : 5 euros

: 5 euros A partir de 12 anys: 8 euros

Piscina municipal de Castellfollit de la Roca

Horari: de 10.30 h a 20 h fins al 31 d'agost, i d'11.30 h a 18.30 h fins a l'11 de setembre

Ubicació: carretera vella d'Olot, 0, Castellfollit de la Roca

Data tancament: 11 de setembre

Preus:

De 0 a 3 anys : 3 euros

: 3 euros De 4 a 11 anys : 5 euros

: 5 euros Entrada general : 6 euros

: 6 euros Persones amb discapacitat, jubilats, pensionistes i aturats de llarga durada: 5 euros

Piscina de Maià de Montcal

Horari: d'11 h a 20 h

Ubicació: carrer Girona s/n, Maià de Montcal

Data tancament: 31 d'agost

Preus:

De 0 a 5 anys : gratuït

: gratuït Entrada general : 10 euros de dilluns a divendres (5, si s'entra a partir de les 18 h) i 12 euros cap de setmana i festius (6, si s'entra a partir de les 18 h)

: 10 euros de dilluns a divendres (5, si s'entra a partir de les 18 h) i 12 euros cap de setmana i festius (6, si s'entra a partir de les 18 h) Majors de 65 anys, persones amb discapacitat igual o superior al 33% i famílies nombroses: 7 euros tots els dies

Piscina municipal de Montagut i Oix

Horari: de 10.30 h a 20.30 h

Ubicació: avinguda Garrotxa, 0 S/N s-n, Montagut

Data tancament: 31 d'agost

Preus:

De 6 a 17 anys i jubilats : 5 euros

: 5 euros Entrada general : 6 euros de dilluns a divendres i 7 euros els festius

: 6 euros de dilluns a divendres i 7 euros els festius Famílies nombroses i monoparentals : 10% de descompte respecte al preu de l'entrada general

i : 10% de descompte respecte al preu de l'entrada general Persones amb reconeixement de discapacitat: 50% de descompte respecte al preu de l'entrada general

Piscina municipal de les Preses

Horari: de 10 h a 20 h

Ubicació: carrer de la Rectoria, 3, Les Preses

Data tancament: 5 de setembre

Preus:

De 0 a 3 anys : gratuït

: gratuït Entrada general : 5,50 euros de dilluns a divendres i 5,60 euros cap de setmana i festius

: 5,50 euros de dilluns a divendres i 5,60 euros cap de setmana i festius Entrada per a veïns: 2,50 euros tots els dies

Piscina municipal de Sant Feliu de Pallerols

Horari: d'11 h a 20 h

Ubicació: Veïnat dels Bastons, s/n, Sant Feliu de Pallerols

Data tancament: 7 de setembre

Preus:

De 0 a 3 anys : gratuït

: gratuït De 3 a 14 anys : 4 euros

: 4 euros Entrada general: 6 euros

Piscina de Sant Joan les Fonts

Horari: de 10 h a 20 h

Ubicació: avinguda Paperera Torras, 2, Sant Joan les Fonts

Data tancament: 31 d'agost

Preus:

De 0 a 7 anys : gratuït

: gratuït Entrada general: 6,50 euros de dilluns a divendres (4, a partir de les 18 h) i 8,50 euros cap de setmana i festius (4,50, a partir de les 18 h)

Piscina municipal de Tortellà

Horari: d'11 h a 20 h

Ubicació: Tortellà

Data tancament: 31 d'agost

Preus:

De 0 a 5 anys : gratuït

: gratuït Entrada general: 5 euros

Piscina municipal de la Vall d'en Bas

Horari: de 10 h a 20 h

Ubicació: carrer de la Piscina, Sant Esteve d'en Bas

Data tancament: 31 d'agost

Preus: